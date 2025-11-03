Zvaničnici UN-a protjerani iz Sudana usred neviđene gladi u zemlji

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), vojna vlada Sudana protjerala je iz zemlje dva visoka zvaničnika Svjetskog programa hrane UN-a. Ova akcija je preduzeta u situaciji u kojoj je glad, uzrokovana građanskim ratom koji traje od aprila 2023. godine, dovela milione ljudi u opasnost.

Prema zvaničnom saopštenju koje je izdalo sjedište WFP-a u Rimu, sudansko Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je 28. oktobra da su Laurent Boukira, direktor ureda WFP-a u Sudanu, i Samantha Katraj, direktorica operacija, proglašeni personama non grata i da su dužni napustiti Sudan u roku od 72 sata. Odluka je donesena bez ikakvog zvaničnog objašnjenja.

WFP je opisao odluku kao "u vrlo osjetljivo vrijeme" i upozorio da se više od 24 miliona ljudi u Sudanu suočava s akutnom nesigurnošću hrane i da su cijele zajednice u opasnosti od gladi. Agencija je saopštila da je nedavno uspjela doprijeti do više od 4 miliona ljudi mjesečno s pomoći u hrani, što je odigralo značajnu ulogu u smanjenju gladi u jednoj od najsloženijih humanitarnih kriza na svijetu.

Agencija je upozorila da bi sudanska odluka mogla poremetiti operacije pomoći od kojih milioni ljudi zavise, rekavši: "U vrijeme kada trebamo povećati pomoć, ova odluka nas prisiljava na nenamjerne promjene u vodstvu i dovodi milione života u opasnost."

Prema saopštenju, zvaničnici UN-a su u razgovorima sa sudanskom vojskom kako bi protestovali protiv odluke i tražili objašnjenje, te su pozvali sve strane da daju prioritet spašavanju života i dobrobiti miliona koji zavise od pomoći u hrani da bi preživjeli.

Ovaj potez dolazi nekoliko dana nakon što su snage "brzog reagovanja" zauzele darfurski grad El Fasher nakon 18-mjesečne opsade i embarga na hranu, što je pogoršalo humanitarnu krizu u regiji.

Posmatrači smatraju da je odluka dio ponovljene politike sudanske vojne vlade da ograniči rad UN-a i humanitarnih agencija. Sudanska vojska je prethodno protjerala zamjenika koordinatora za humanitarna pitanja i šefa misije UN-a u prethodnim godinama, što se smatra ciljanom politikom zastrašivanja međunarodnih misija.