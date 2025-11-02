Akutna glad prijeti životima miliona Jemenaca

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), novi izvještaj Svjetskog programa za hranu (WFP) i Globalni indeks gladi za 2025. godinu pokazuju da nivo gladi u Jemenu ostaje na vrlo zabrinjavajućem nivou, a novi pokazatelji ukazuju na rizik od povećanja gladi do ekstremne faze u bliskoj budućnosti.

Prema podacima terenskog istraživanja provedenog u septembru 2025. godine, oko 61 posto jemenskih domaćinstava nije u mogućnosti da zadovolji svoje minimalne potrebe za hranom.

U izvještaju se dodaje da je 49 posto porodica bilo prisiljeno smanjiti potrošnju odraslih kako bi prehranili svoju djecu, što odražava dubinu prehrambene krize i borbu ljudi da se nose s ozbiljnom nestašicom hrane.

Također je utvrđeno da su interno raseljene osobe najviše patile, pri čemu 42 posto njih doživljava umjeren do ozbiljan nivo gladi.

Među regijama zemlje, Sana - koja je pod kontrolom pokreta Ansarallah (Huti) - ima najveću stopu uskraćivanja hrane među raseljenim osobama sa 45 posto, dok se ta brojka procjenjuje na oko 33 posto u područjima koja kontrolira koalicija predvođena Saudijskom Arabijom u Jemenu.

U međuvremenu, Globalni indeks mira za 2025. godinu rangira Jemen kao petu najmanje mirnu zemlju na svijetu.

U izvještaju se navodi da su napadi na luke Crvenog mora uzrokovali pad uvoza hrane za 23 posto, a uvoza goriva za 26 posto u prvih devet mjeseci ove godine; To je imalo direktan utjecaj na rast cijena i pogoršanje siromaštva.

Pokret Ansarallah (Huti) kontroliše velike dijelove Jemena, uključujući glavni grad Sanu, od 2014. godine.

Od početka rata u Gazi u oktobru 2023. godine, jemenske oružane snage su više puta napadale međunarodne brodske puteve u Crvenom moru i ispaljivale rakete na Izrael, od kojih je većina presretnuta. Ovi napadi, kažu, izvedeni su u znak podrške palestinskom narodu u Pojasu Gaze.