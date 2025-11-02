  1. Home
Šeik Zakzaky upozorava na zloupotrebu društvenih medija / Mora se djelovati pošteno i moralno

2 novembar 2025 - 22:19
News ID: 1745840
Šeik Zakzaky upozorava na zloupotrebu društvenih medija / Mora se djelovati pošteno i moralno

ABNA24: Vođa Islamskog pokreta Nigerije izrazio je žaljenje zbog zloupotrebe društvenih medija i mreža za stvaranje podjela među muslimanskim ummetom.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), šejh Ibrahim Zakzaky, vođa Islamskog pokreta Nigerije, u govoru učesnicima jednodnevnog seminara koji je održao medijski forum pokreta u Abuji, istakao je važnost društvenih medija i drugih novih medijskih platformi.

Objasnio je kako su ovi mediji došli u prvi plan medijske industrije i osudio njihovu zloupotrebu za stvaranje podjela među muslimanskim ummetom i zemljom.

Šejh Zakzaky je pozvao publiku da se pridržava najboljih praksi i etičkih standarda u prenošenju poruke Islamskog pokreta.

Također im je savjetovao da djeluju iskreno, naglašavajući da su iskrenost i etika suština svih vjerskih aktivnosti.

