Pad El Fashera i početak novog vala zločina protiv novinara

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Međunarodni komitet za zaštitu novinara objavio je u novom izvještaju da je grad El Fasher u regiji Darfur u Sudanu postao poprište teških kršenja prava novinara nakon što su snage za brzo reagiranje preuzele kontrolu, uključujući silovanje tri novinarke i nestanak 13 drugih novinara.

Prema izvještaju, novinari su se suočili sa seksualnim nasiljem, premlaćivanjem, otmicama i hapšenjima tokom nedavnog napada na El Fashera. Neke od ovih akcija su snimili počinioci i objavili na društvenim mrežama.

Međunarodni komitet za zaštitu novinara pozvao je na hitnu sigurnost novinara u El Fasheru i bezuvjetno oslobađanje nestalih, opisujući ove akcije kao ratne zločine protiv slobode medija i ljudskog dostojanstva.

Istovremeno, Doktori bez granica (MSF) izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog situacije hiljada civila zarobljenih u El Fasheru, upozoravajući da su njihovi životi ugroženi jer se nasilje i široko rasprostranjena kršenja zakona nastavljaju.

Snage za brzo reagovanje preuzele su kontrolu nad gradom El Fasher nakon 18-mjesečne opsade. Od tada su prijavljena brojna pogubljenja po kratkom postupku, silovanja, napadi na humanitarne radnike, pljačke i otmice, a komunikacije u tom području su uglavnom prekinute.