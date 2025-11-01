UN: Palestinski poljoprivrednici na Zapadnoj obali trpe 'najveće' nasilje doseljenika u pet godina

U saopštenju objavljenom u četvrtak, OCHA je potvrdila da je 126 napada doseljenika usmjereno na 70 palestinskih sela i zajednica na Zapadnoj obali, uništavajući više od 4.000 stabala maslina i sadnica, što je najveći broj incidenata od 2021. godine.

U saopštenju se također ističe da su doseljenici iz novoosnovanih ilegalnih izraelskih naselja ograničili pristup maslinicima u brojnim područjima širom okupirane Zapadne obale, efektivno lišavajući poljoprivrednike sredstava za život.

OCHA je dalje izvijestila da se od početka ove sezone žetve dogodilo 60 napada na palestinske civile, pri čemu je 17 osoba povrijeđeno, a 19 vozila oštećeno samo u protekloj sedmici.

Ajith Sunghay, šef Ureda Ujedinjenih nacija za ljudska prava (OHCHR) na okupiranim teritorijama, osudio je eskalaciju, rekavši 21. oktobra: „Nasilje doseljenika je naglo poraslo u obimu i učestalosti, uz prećutno odobravanje, podršku i u mnogim slučajevima učešće izraelskih oružanih snaga, i uvijek nekažnjeno.“

„Dvije sedmice nakon početka žetve 2025. godine, već smo svjedočili teškim napadima naoružanih doseljenika na palestinske muškarce, žene, djecu i strane aktiviste solidarnosti“, dodao je.

Samo u prvoj polovini 2025. godine bilo je 757 napada doseljenika koji su rezultirali žrtvama ili materijalnom štetom, što je porast od 13% u odnosu na isti period prošle godine, rekao je Sunghay.

Uništavanje palestinske zemlje se također intenziviralo jer su doseljenici palili šumarke, sjekli masline motornim pilama i uništavali domove i poljoprivrednu infrastrukturu, napomenuo je.

Sunghay je upozorio da se ovaj porast nasilja doseljenika događa „na pozadini ubrzanog izraelskog otimanja zemlje“, pri čemu zvaničnici „otvoreno izjavljuju svoju namjeru da [okupiraju] cijelu Zapadnu obalu“.

Podaci OHCHR-a pokazuju da je samo u 2023. godini 96.000 dunuma (oko 9.600 hektara) maslinika ostalo neposječeno zbog nasilja doseljenika, što je palestinskim poljoprivrednicima uzrokovalo gubitke od preko 10 miliona dolara. Ovaj trend se nastavio tokom 2024. i 2025. godine, stalno se pogoršavajući.

Prema palestinskom Ministarstvu zdravstva, od 7. oktobra 2023. godine, kada je Izrael pokrenuo genocidni napad na Gazu, ubivši najmanje 68.000 Palestinaca i ranivši 170.000 drugih, izraelski napadi doseljenika i vojske odnijeli su preko 1.000 palestinskih života i ranili više od 10.000 na okupiranoj Zapadnoj obali.