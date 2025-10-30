UNRWA: Postoji mogućnost da 1.000 kamiona humanitarne pomoći dnevno uđe u Gazu / Tel Aviv ometa dostavu pomoći i uzrokuje humanitarnu krizu

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), savjetnik za medije Agencije Ujedinjenih nacija za pomoć i rad palestinskim izbjeglicama (UNRWA) najavio je da, ako Tel Aviv bude voljan, Agencija može dnevno uvesti 1.000 kamiona humanitarne pomoći u Pojas Gaze preko pet kopnenih prelaza.

Adnan Abu Hasna je izjavio da stotine kamiona humanitarne pomoći trenutno ulaze u Gazu, ali to ni na koji način ne zadovoljava ogromne potrebe regije nakon višemjesečnog rata.

Abu Hasna je naglasio da je Gaza prije eskalacije napada primala između 70 i 80 kamiona dnevno, a sada joj kontinuirano trebaju desetine hiljada kamiona.

Pojasnio je da trenutna kriza nije ograničena samo na obezbjeđivanje hrane, već uključuje i esencijalne lijekove, terapeutsku hranu i rezervne dijelove za kanalizacijske i vodovodne sisteme.

Također je otkrio da više od 90 posto stanovništva Pojasa Gaze pati od neuhranjenosti i da su desetine hiljada djece u ozbiljnoj opasnosti. Humanitarna situacija u Gazi je vrlo teška i svako poboljšanje se još uvijek čini daleko.

Abu Hasna je također izvijestio o naporima Agencije da nastavi obrazovni proces, objavivši da se od 300.000 učenika u školama Agencije, samo 20.000 vratilo obrazovanju licem u lice.

Agencija je također aktivirala desetine klinika i mobilnih centara u raznim područjima Gaze i otvorila tri nove klinike u gradu Gazi.

Abu Hasna je pozvao međunarodnu zajednicu da preduzme hitne i efikasne mjere kako bi se omogućio ulazak osnovnih zaliha u Pojas Gaze i povećao pritisak na izraelski režim.

Napomenuo je da izraelski režim sprječava ulazak 6.000 kamiona koji prevoze dovoljno pomoći za tri mjeseca, uključujući hranu, šatore i sklonište za 1,3 miliona Palestinaca.