Jolanijeve milicije optužene za sektaške zločine protiv sirijskih ši'ita

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema Centru za dokumentovanje kršenja ši'itskih prava u Siriji, naoružane bande povezane s Jolanijem napale su šiitskog građanina Ataullaha Al-Qattana u području Ghazlanije na periferiji Damaska ​​i ubile ga nakon što su mu ispalile četrnaest metaka u tijelo. Centar je opisao čin kao "barbarski zločin" i znak duboko ukorijenjene sektaške mržnje i ciljanog nasilja nad nevinim civilima.

U saopštenju Dokumentacionog centra navodi se: "Ovaj gnusni zločin nije izolovani incident, već dio sistematske kampanje ciljanih ubistava i napada koje provode grupe povezane s Jolanijem protiv pripadnika šiitske zajednice u raznim područjima predgrađa Damaska; s ciljem širenja straha i rasplamsavanja sektaških sukoba među građanima jedne nacije."

Centar je naglasio da takva krivična djela predstavljaju zločine protiv čovječnosti i da puna odgovornost leži na Hayat Tahrir al-Shamu i njegovom rukovodstvu, posebno na samom Jolaniju, kao i na svakoj osobi ili entitetu koji podržava ili prikriva ove zločine.

U drugom dijelu saopštenja, Centar je pozvao međunarodne institucije:

Ujedinjene nacije i organizacije za ljudska prava da odmah pokrenu istragu o ovom zločinu i sličnim napadima na ši'itsku zajednicu u Siriji.

Ubice i počinioce ovih napada treba krivično goniti i spriječiti da izbjegnu pravdu.

Ši'itskim građanima u predgrađima Damaska ​​i drugim pogođenim područjima treba pružiti pravnu i humanitarnu zaštitu.

Saopštenje je zaključeno: „Krv šehida Attaullaha Al-Qattana svjedoči o brutalnosti ovih bandi i znak neuspjeha međunarodne zajednice da se suoči s terorizmom koji cilja nevine ljude isključivo zbog njihovog mezhepskog identiteta.“