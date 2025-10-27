Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), prema izvorima u cionističkom režimu, izraelska vojska koristila je dronove za ciljanje vozila koje je prevozilo "Alija Husseina Noureddinea Mousavija" u području Nabisheit u pokrajini Baalbek.

Povećani izraelski napadi na Libanon; 10 ubijenih u četiri dana

Libansko Ministarstvo zdravstva objavilo je da je najmanje 10 ljudi ubijeno u izraelskim zračnim napadima na južni i istočni Libanon u posljednja četiri dana. Pored Mousavija, u današnjem napadu u regiji Al-Naqoura na jugu Libana ubijena je još jedna osoba.

Izraelski napadi na Libanon se nastavljaju čak i dok se sporazum o prekidu vatre između Hezbollaha i izraelskog režima, koji su posredovale SAD i Francuska 27. novembra prošle godine, bliži svojoj prvoj godišnjici. Međutim, izraelski režim ne samo da se nije pridržavao uslova sporazuma, već je nastavio i svoju agresiju održavajući svoje snage na pet strateški važnih brda na jugu Libana.

Ciljevi Izraela u nedavnim napadima: Slabljenje otpora i vršenje pritiska na Hezbollah

Izraelski režim tvrdi da su njegovi nedavni napadi na južni Libanon usmjereni na sprječavanje transfera vojne opreme i obnovu kapaciteta Hezbollaha. Posljednjih dana, vojska režima je ciljala i ubila nekoliko komandanata i pripadnika specijalnih jedinica Hezbollaha, uključujući "Ridwan Force".

U subotnjim napadima, komandant protivtenkovske jedinice i pripadnik specijalnih snaga Hezbollaha su poginuli kao šehidi. U petak su u izraelskim zračnim napadima ubijena još dva člana otpora. Izraelska vojska je objavila da je jedna od osoba bila odgovorna za logistiku južnog fronta Hezbolaha, a druga je pokušavala obnoviti vojnu infrastrukturu otpora.

Hezbollahov odgovor na plan razoružanja; zavjera za Libanon

Pod pritiskom SAD-a, libanonska vlada je u augustu odlučila razoružati Hezbollah, a libanonska vojska je predstavila plan od pet koraka za provedbu ove odluke. Hezbollah je odmah osudio taj potez, opisujući ga kao "zavjeru".

Ova odluka je donesena dok je Hezbollah, kao jedino sredstvo odvraćanja od izraelske agresije, igrao ključnu ulogu u održavanju sigurnosti i nezavisnosti Libana i uživa široku narodnu i regionalnu podršku.