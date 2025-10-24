Izraelska vojska 'nespremna' za nove ratove bez budžetske pomoći

Izraelski informativni portal Ynet je u petak izvijestio da su zvaničnici upozorili ministarstvo finansija da su im potrebna ulaganja u vojnu industriju i zalihe municije kako bi se nadoknadio veliki danak koji je genocidni rat u Pojasu Gaze pretrpio od režimske ekonomije u posljednjih više od dvije godine.

Izraelska vojska je prvobitno planirala rat koji traje oko mjesec dana, s opcionim produženjem od dvije sedmice, navodno protiv grupe otpora Hamas u Gazi i libanskog Hezbolaha, navodi se u izvještaju.

Međutim, rat se odužio na nekoliko frontova, prisiljavajući Izrael da se oslanja na preko 900 teretnih aviona i 150 brodova za snabdijevanje - uglavnom iz SAD-a - kako bi popunio osnovnu opremu.

U izvještaju se također navodi da su okupacioni oficiri kritikovali trezor zbog otpora transferu sredstava potrebnih za jačanje snaga i proizvodnju oružja, uprkos lekcijama naučenim od oktobra 2023. godine.

U septembru je izraelski parlament (Knesset) glasao za dodjelu dodatnih 30,8 milijardi šekela (9,2 milijarde dolara) vojnim troškovima kako bi se pokrili troškovi nastali izraelskim napadom na Gazu i 12-dnevnom agresijom na Iran u junu.

Dopunska budžetska alokacija povećala je ukupne izraelske troškove sa 756 milijardi šekela (228 milijardi dolara) na 787 milijardi šekela (237 milijardi dolara) za 2025. godinu. Također je povećala budžetski deficit na 5,2 posto bruto domaćeg proizvoda (BDP) sa trenutnog limita od 4,9 posto.

„Moramo preći na fazu izgradnje snaga – nabavku vrhunskih sistema, pametnih bombi, presretača protivvazdušne odbrane. Neprijateljske rakete mogu koštati 400.000 dolara, ali svaki presretač Arrow 3 košta 3 miliona dolara i potrebni su mjeseci za proizvodnju“, rekao je jedan od zvaničnika.

Drugi zvaničnik je rekao da se Izrael trenutno suočava sa rastućim rizicima jer se Iran „brzo oporavlja, primirje u Gazi je krhko, Liban doživljava dnevne napade, Turska gleda Siriju, istočna granica je izložena, a Zapadna obala tinja.“

U međuvremenu, izraelski sigurnosni zvaničnici rekli su da ne mogu javno detaljno objasniti tačne potrebe vojske ili nedostatke u opremi, iz straha od otkrivanja ranjivosti.

Izrael je započeo genocidni rat protiv Gaze 7. oktobra 2023. godine, nakon što je Hamas izveo historijsku operaciju poplave Al-Aksa protiv uzurpatorskog entiteta kao odmazdu za pojačane zločine režima nad palestinskim narodom.

Izrael je ranije ovog mjeseca prihvatio sporazum o prekidu vatre u Gazi, nakon neuspjeha u postizanju svojih deklariranih ciljeva eliminacije Hamasa i oslobađanja svih zarobljenika, uprkos ubistvu 68.280 Palestinaca, uglavnom žena i djece, i ranjavanju 170.375 drugih.

Hamas tvrdi da ostaje posvećen primirju postignutom uz posredovanje SAD-a uprkos ponovljenim kršenjima od strane Izraela.

Tokom svoje ofanzive u Gazi, Izrael je također izvršio akte agresije protiv Irana, Libana, Katara, Jemena i Sirije.