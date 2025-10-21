Austrijanci posjetili Bečki islamski centar na Dan otvorenih vrata džamija

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), jučer je Bečki islamski centar ugostio posjetioce, muslimane i nemuslimane, povodom Dana otvorenih vrata austrijskih džamija kako bi se upoznali s aktivnostima centra, arhitekturom i muslimanskom zajednicom. Veliki broj posjetilaca iskoristio je priliku da postavi pitanja i učestvuje u diskusijama sa zvaničnicima i članovima centra.

Dnevni program je započeo govorom Omida Vurala, predsjednika Islamskog centra Beča, a uključivao je posjetu džamiji, naučno predavanje dr. Alija Özdila, islamskog učenjaka i univerzitetskog profesora, obrazovne i kulturne stanice, te poseban prijem za učesnike. Program je posjetiocima pružio priliku da se upoznaju s različitim aspektima vjere, arhitekture i društvenog života muslimana u Beču.

Islamski centar Beča istakao je da cijeni srdačno prisustvo posjetilaca i volonterske napore mnogih članova, naglašavajući da ovakvi programi pomažu u jačanju solidarnosti, razumijevanja i međukulturalnog i vjerskog dijaloga.