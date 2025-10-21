Šejh Naim Qassem: Prijetnje protiv nas su beskorisne / Oružje otpora je dio moći Libana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejh Naim Qassem, generalni sekretar Hezbollaha u Libanu, na ceremoniji predstavljanja knjige "Pjevanje i muzika" koja sadrži istraživanje imama Hameneija, osvrćući se na situaciju u regiji i Libanu, naglasio je da uprkos međunarodnim zavjerama i dosluhu, izraelski režim nije uspio postići svoje ciljeve i neće moći.

Nazvao je američku intervenciju u Libanu i regiji "vrlo štetnom" i rekao: Ova intervencija pokazuje da Amerika predvodi genocide i zločine.

Upozorenje Americi i odbacivanje plana "Veliki Izrael"

Generalni sekretar Hezbollaha, obraćajući se američkoj vladi i "Baraku", američkom izaslaniku u Libanu i Siriji, naglasio je: Prestanite prijetiti Libanu uništenjem njegove moći i njegovim uključivanjem u plan "Veliki Izrael".

Dodao je: Stabilnost Libana moguća je samo držanjem izraelskog režima podalje, a kada Netanyahu govori o "Velikom Izraelu", on zapravo služi Velikoj Americi; kao što su pokazali Trumpovi postupci širom svijeta.

Otporni Liban i uloga oružja Hezbollaha

Šejh Naim Qassem je primijetio: Liban im ne može dati ono što izraelski režim i SAD žele, jer ova zemlja ima hrabru naciju s velikim žrtvama, a te žrtve će se nastaviti.

Osvrćući se na trenutnu situaciju u Libanu, rekao je: Zemlja se nalazi u kritičnoj fazi sukoba u kojoj rastu i patnja i nada, jer izraelski režim nije bio u stanju i neće moći postići svoje ciljeve.

Generalni sekretar Hezbollaha naglasio je važnost održavanja nezavisnosti, dostojanstva i moći Libana, dodajući: Oni koji misle da će razoružavanje Hezbollaha riješiti problem griješe, jer je ovo oružje dio moći Libana, a neprijatelji ne žele da Liban bude jak.

Poziv na održavanje suvereniteta i suprotstavljanje američkom utjecaju

Naglasio je: Prijetnje nemaju utjecaja na Liban i svi sporazumi su provedeni; pritisci i manevri su samo gubljenje vremena i resursa.

Qassem obratio se libanonskoj vladi: Odgovornost za zaštitu suvereniteta je vaša; morate poduzeti mjere da ga sačuvate i aktivno raditi na obnovi zemlje.

Također je izjavio: Šef Centralne banke Libana nije američki zaposlenik koji ljudima oduzima njihova prava, a vlada mu mora postaviti granice.

Generalni sekretar Hezbollaha zaključio je rekavši: "Libanon ne bi trebao biti zarobljenik Amerike i niko ne bi trebao biti pod njenom dominacijom ili upravom. Sve institucije i zvaničnici moraju djelovati pod upravom libanonske vlade i u službi naroda."