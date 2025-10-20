„Ni ogrebotine“: Vrhovni komandant kaže da je iranski raketni arsenal ostao netaknut u 12-dnevnom ratu

U intervjuu, brigadni general Mohammad Reza Naqdi, zamjenik koordinatora Korpusa islamske revolucionarne garde (IRGC) tokom 12-dnevnog rata, detaljno je opisao vojni tok i posljedice američko-izraelske agresije, naglašavajući da su iranske raketne snage ostale neozlijeđene.

„Ni ogrebotina, ni tanka linija veličine mušjeg pera, nije napravljena na tijelu naših raketa“, rekao je, dodajući da nijedan od „raketnih gradova“ u zemlji nije oštećen i da su operacije lansiranja brzo nastavljene nakon napada.

Dana 13. juna, Izrael je pokrenuo agresiju protiv Irana, izazvavši 12-dnevni rat u kojem je ubijeno najmanje 1.064 ljudi u zemlji, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su također ušle u rat bombardiranjem tri iranska nuklearna objekta, što je teško kršenje međunarodnog prava.

Dana 24. juna, Iran je, kroz svoje uspješne operacije odmazde protiv izraelskog režima i SAD-a, uspio nametnuti prekid terorističkog napada.

Prema Naqdiju, uprkos tome što su neprijateljske snage donijele svoje pune kapacitete na bojno polje u Gazi - uključujući naprednu opremu i novo oružje - izraelska vojska nije uspjela uništiti Hamasove tunele, upravo one preko kojih njihovi tenkovi voze dvije godine.

Implicirao je da su iranski tuneli i dalje sigurniji nakon samo 12-dnevnog rata.

Izrael nije uspio uništiti ni 3% lansera

General Naqdi odbacio je tvrdnje neprijatelja o uništavanju polovine iranskih lansera raketa, navodeći da nisu uspjeli eliminirati ni tri posto njih.

„50 posto koliko su tvrdili nije samo pogrešno, već nisu bili u stanju uništiti ni 3 posto lansera“, primijetio je.

Naglasio je da je tehnologija potpuno domaća, dovoljno jednostavna da se proizvodi u kovačnici, te da Iran sada posjeduje više lansera nego prije sukoba, s mogućnošću da lako proizvede desetine hiljada više.

„U sukobu smo s NATO-om“

Naqdi je dalje izjavio da je tokom nedavnog izraelskog napada postalo jasno da se Iran ne suočava samo s Izraelom, već s mnogo širom koalicijom.

„U sukobu smo s NATO-om; tu su Amerika, Engleska, Francuska, Jordan i cionistički režim“, primijetio je.

Komandant je ukazao na američke baze u susjednim zemljama, radare, uređaje za prisluškivanje, strane ambasade u Teheranu i satelite, koji Izraelu dostavljaju informacije u realnom vremenu.

Također je spomenuo da desetine stranih dronova svakodnevno patroliraju Perzijskim zaljevom, prateći duboko unutar iranske teritorije.

General Naqdi je naglasio da je "tokom nedavnih operacija, samo IRGC uspio oboriti 43 napredna drona koji pripadaju cionističkom režimu", dodajući da je iranska odbrana ukupno uspješno eliminirala više od 140 neprijateljskih dronova.

Naglasio je da je ovaj odbrambeni uspjeh u potpunosti utemeljen na lokaliziranim sposobnostima, navodeći da, iako se za sisteme poput S-300 kaže da su neefikasni, "domaći sistemi su se pokazali bolje".

Istakao je da domaći sistemi nisu samo efikasniji, već se i mogu modificirati, nadograditi i svakodnevno ažurirati – što je važna prednost jedinstvena za domaću tehnologiju.

Dodao je da je neprijatelj pretrpio težak udarac, što dokazuje da se oslanjajući se na domaću moć, nacija može oduprijeti najnaprednijim protivnicima.

Također je napomenuo da Iran nije tražio prekid vatre kako bi okončao 12-dnevni rat, naglašavajući da terenski komandanti nisu prijavili nikakve operativne probleme.

„Nismo imali problema; pritisak je bio podnošljiv. Snage su čvrsto stajale“, zaključio je.