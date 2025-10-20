Dženaza šehida Abdul Karima Al-Ghammarija održana u San'i

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), dženaza tijela šehida general-majora Muhammeda Abdul Karima Al-Ghammarija, načelnika Generalštaba Oružanih snaga Jemena, njegovog sina i njegovih pratilaca održana je u prisustvu vladinih i vojnih zvaničnika i naroda Jemena na trgu Al-Sabain u San'i.

General-major Al-Ghammari i njegovi pratioci su poginuli u jednom od nedavnih terorističkih napada cionističkog režima na San'u.

General-major Yousef Al-Madani imenovan je da ga zamijeni i uprkos ovoj promjeni, jemenske oružane snage nastavile su svoje operacije podrške narodu i palestinskom otporu raketnim i napadima dronovima te nastavile pomorsku blokadu cionističkog režima.