Hezbollah: Nema direktnih pregovora sa cionističkim režimom / Otpor je u poziciji moći

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), sinoć je, tokom govora na političkom sastanku koji je održao ured za odnose s javnošću Hezbollaha u gradu Dhalil Bekaa, visoki član frakcije Lojalnost Otporu u libanskom parlamentu izjavio da vlada nije ispunila svoju dužnost da zaustavi izraelsku agresiju i započne obnovu zemlje, a posebno nastavak i širenje agresije cionističkog režima.

Predstavnik Hezbolaha Ali al-Miqdad, ističući da postoji američko-cionistička zavjera da se Libanon navede na put kompromisa s ovim režimom, naglasio je da neće biti direktnih pregovora s okupatorima te da je otpor u poziciji moći i da vlada mora ispuniti svoju dužnost.

Al-Miqdad je izjavio: "Prepustili smo zaustavljanje neprijateljske agresije i obnovu vladi da poduzme mjere, ali nažalost, danas je gotovo godina dana od primirja, a libanonska vlada nije poduzela diplomatske i političke akcije koje je trebala poduzeti kako bi zaustavila cionističku agresiju, okončala okupaciju libanonske teritorije, na kojoj su sada okupirali 7 umjesto 5 tačaka, oslobodila libanonske zatvorenike i započela obnovu zemlje."