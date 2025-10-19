Iran na samitu IPU-a poručuje da prekid vatre u Gazi ne smije zasjeniti pravdu za genocid i ratne zločine

Zamjenik predsjednika iranskog parlamenta Hamid Reza Haji Babaei dao je ovu izjavu u obraćanju na sastanku Parlamentarne unije država članica OIC-a (PUIC), održanom u nedjelju na marginama 151. skupštine Međuparlamentarne unije (IPU) u Ženevi, Švicarska.

"Svaki privremeni prekid vatre ili sporazum ne bi trebao značiti zanemarivanje pravde i krivičnu odgovornost kriminalaca", rekao je.

"Okupacijski i genocidni" izraelski režim, direktno podržan od strane Sjedinjenih Američkih Država i određenih zapadnih zemalja, počinio je gnusne zločine u Gazi, dodao je.

Iranski zakonodavac je naglasio da su takvi zločini potkopali temelje globalnog multilateralističkog sistema i diskreditirali međunarodne institucije, čija je sama svrha održavanje mira i pravde.

Haji Babaei je ponovio da su ponovljeni akti agresije izraelskog režima protiv regionalnih zemalja onesposobili Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda da igra svoju primarnu ulogu u održavanju globalnog mira i sigurnosti, rekavši da su decenije nekažnjivosti režima ohrabrile njegove ponovljene zločine.

„Vjerujemo da se tok historije može promijeniti ka slobodnoj, sigurnoj i pravednoj budućnosti za narod Palestine i regije, te uspostaviti održiv i častan mir samo kroz jedinstvo islamskog ummeta, parlamentarnu solidarnost i oživljavanje globalne pravde“, rekao je.

Dodao je da Iran pozdravlja sve napore i inicijative usmjerene na trenutno okončanje rata i omogućavanje dostave humanitarne pomoći Gazi.

Haji Babaei je napomenuo da Iran uvijek podržava svaki potez koji osigurava prekid genocida, povlačenje okupacijskih snaga, oslobađanje palestinskih pritvorenika i obnovu temeljnih prava palestinskog naroda.

Islamska Republika je iskoristila sve svoje diplomatske kapacitete, posebno na regionalnom nivou, u Organizaciji islamske saradnje i Ujedinjenim nacijama, kako bi izvršila pritisak na izraelski režim i njegove pristalice da zaustave zločine i izvuku okupatore iz Gaze.

Nakon indirektnih pregovora u Egiptu, Izrael i palestinski pokret otpora Hamas su se 9. oktobra složili oko plana primirja u Gazi koji je predložio američki predsjednik Donald Trump. Sporazum je stupio na snagu 10. oktobra.

Izrael je prihvatio sporazum o primirju u Gazi nakon dvije godine, nakon neuspjeha u postizanju svojih deklariranih ciljeva eliminacije Hamasa i oslobađanja svih zarobljenika, uprkos ubistvu 68.159 Palestinaca, uglavnom žena i djece, i ranjavanju 170.203 drugih.