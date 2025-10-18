Iza kulisa prisustva UAE u Jemenu / Od vojne baze do pljačke rudnika zlata

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), nakon otprilike dvije godine zatvaranja regije "Jabal al-Nar" u blizini obalnog grada "Al-Makha" u zapadnom Jemenu od strane grupa povezanih s UAE pod izgovorom uspostavljanja vojne baze, desetine jemenskih aktivista, uglavnom bliskih saudijskoj koaliciji, objavile su satelitske snimke koji otkrivaju aktivnosti UAE u oblasti bušenja i transporta raznih minerala iz ove regije.

Prema jemenskim novinama Al-Akhbar, snimci pokazuju da su UAE okružile područje vojnim prisustvom i rasporedile tešku opremu za rudarstvo i bušenje.

Istražni izvještaj koji je objavio Institut Hana Aden potvrđuje da UAE koriste površinsko rudarenje u regiji Jabal Al-Nar, metodu koja se obično koristi za vađenje vrijednih ili velikih minerala. Izvještaj navodi visoku cijenu uklanjanja površinskih slojeva zemlje kao razlog za korištenje ove metode, a citiraju se lokalni izvori koji dodaju da materijali koji se iskopavaju uključuju fosfat, titan i germanij, zajedno s rudom cinka.

Dok u provinciji Taiz raste javni gnjev zbog pljačke mineralnih resursa od strane UAE, vlada Adena je izdala samo saopštenje Organizacije za geologiju i mineralne resurse u kojem se negira postojanje zlata u regiji Jabal Al-Nar.

Optužbe da UAE krade prirodne resurse Jemena imaju dugu istoriju, obuhvatajući ogromno područje od zapadne provincije Taiz do provincija Abyan, Shabwa, Hadramaut i Al-Mahra. Ali količina teške opreme i mašina u regiji Jabal al-Nar pokazuje da emiratske kompanije ilegalno eksploatišu jemenske mineralne resurse.

Jemenski stručnjak za geologiju u Sani rekao je za novine Al-Akhbar da nedavno objavljeni satelitski snimci pokazuju da su UAE donijeli tešku opremu u regiju koristeći povezane kompanije uz podršku milicija pod komandom Tariqa Saleha. Ranije je ovaj posao bio povjeren lokalnim izvođačima radova koje su štitile naoružane grupe.

Posljednjih mjeseci, lokalni izvori u jemenskoj provinciji Hadramaut također su izvijestili o zapljeni velikog broja kamiona koji su prevozili drago kamenje koje je trebalo biti prokrijumčareno u UAE putem međuprovincijskih puteva. Prema tim izvještajima, naoružane grupe povezane sa Saudijskom Arabijom konfiskovale su ove pošiljke. Stručnjaci iz Jemenske geološke i rudarske organizacije u Sani procjenjuju da je godišnja vrijednost opljačkanog dragog kamenja oko 250 miliona dolara.

Organizirana pljačka jemenskih mineralnih resursa od strane UAE nije ograničena na jednu vrstu minerala. Abu Dhabi, koji je uključen u jemenski rudarski sektor od 2006. godine, godinama je također uključen u rudnike zlata u Hadhramautu. Iako su sve emiratske kompanije koje posluju u tom sektoru prestale s radom 2018. godine, kompanija Thani Dubai Mining upravljala je dva rudnika zlata u regiji Wadi Hadhramaut do 2022. godine.

Krajem prošle godine, Plemenski savez Hadhramaut, koji podržava Saudijska Arabija, prestao je izvoziti velike količine crnog pijeska iz luke Mukalla i najavio da neće dozvoliti da bilo kakvi prirodni resursi odu. Ovo se dogodilo nakon što je koalicija, uz podršku Saudijske Arabije, preuzela kontrolu nad pet naftnih polja u provinciji.

Dok analitičari incident vide kao dio borbe za vlast između snaga lojalnih Rijadu i Abu Dhabiju, vlada u Adenu, putem Organizacije za geologiju i rudnike, naredila je izvoz pošiljke crnog pijeska od 250 tona iz luke. Vlada Sane osudila je ovaj potez, upozorivši da bi nastavak vađenja ovih strateških mineralnih resursa, čiji je izvoz zabranjen jemenskim zakonom, predstavljao kršenje nacionalnog suvereniteta.

Prema jemenskom Zakonu o rudarstvu, ova vrsta vrijednog minerala obiluje na istočnoj i zapadnoj obali Hadhramauta. Geološki stručnjak, koji je tražio da ostane anoniman, rekao je: „Vlada u Adenu prodavala je svaku tonu crnog pijeska za samo 220 dolara, dok je njegova stvarna vrijednost veća od 2.000 dolara. To pokazuje mrežu interesa i utjecaja koji stoje iza ove predatorske operacije.“

Izvještaj koji je objavio Atlas institut za međunarodne poslove potvrđuje da su geopolitičke ambicije UAE jasno usmjerene na kontrolu prirodnih resursa Jemena, uključujući zlato. Prema izvještaju, UAE su putem Južnog prelaznog vijeća dobile pristup područjima bogatim vrijednim mineralima.

Međunarodni izvještaj koji je prošlog maja objavila Energetska platforma sa sjedištem u Washingtonu također potvrđuje da Jemen ima značajne rezerve zlata, cinka, srebra, željeza i drugih metala u provincijama Hajjah, Sana'a, Hadramaut, Al-Bayda i Al-Hodeidah. U izvještaju se navodi da su politički i sigurnosni sukobi najvažnije prepreke ulaganjima i aktiviranju vađenja i proizvodnje ovih resursa.