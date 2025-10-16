Šejh Zakzaky upozorava na normalizaciju odnosa s tlačiteljima / Da je kompromis s tlačiteljima bio ispravan, Imam Hussein bi se pomirio s Jezidom

Prema izvještaju Međunarodne novinske agencije Ahlul Bayt (ABNA), grupa studenata iz seminara iz Irana, Nigera, Malija, Libana i Iraka sastala se i razgovarala sa šejhom Ibrahimom Zakzakyjem, vođom Islamskog pokreta Nigerije, u njegovom domu u Abuji.

Na početku sastanka, šejh Zakzaki je pozdravio studente i rekao da je svrha sastanka da ih podsjeti na važnost puta kojim su krenuli. Naglašavajući da proučavanje vjerskih nauka nije samo individualna odgovornost, rekao je: Vi idete ovim putem kao oblik žrtvovanja i u ime Islamskog ummeta. Uvijek morate imati ovu svijest u svom srcu kako ne biste izgubili motivaciju i ozbiljnost na putu znanja.

Duboko obrazovanje je važnije od površnih propovijedi

Vođa Islamskog pokreta Nigerije, osvrćući se na trenutnu situaciju vjerske propagande u zemlji, naglasio je potrebu povratka izvornim metodama obrazovanja i rekao: Vjersko obrazovanje ne bi trebalo biti ograničeno na konvencionalne, bučne propovijedi. Čovjek mora sjesti, pažljivo pročitati knjigu od početka do kraja, objasniti svaku riječ i s dubokim uvidom prijeći na sljedeće izvore. Podsjetio je da je svrha obrazovanja podučavanje drugih i ukazao na primjer drevnih učenjaka u regiji Hausa u Africi koji su iskreno dubinski proučavali kako bi mogli obrazovati zajednicu.

Šejh Zakzaky je nastavio: Propovijed koja može okupiti muslimansku zajednicu i predstaviti ih kao jedinstvenu cjelinu je vrijedno djelo. Ali istovremeno, obrazovanje je najosnovnija stvar i nema zamjene.

Studenti bi trebali biti poput svijeća, osvjetljavajući društvo

U drugom dijelu svog govora, uporedio je ulogu studenata sa svijećom koja sama gori kako bi drugi mogli imati koristi od njenog svjetla i izjavio: Studenti bi trebali biti spremni da održe lampu znanja upaljenom u društvu žrtvujući svoje vrijeme i energiju.

Vođa Islamskog pokreta Nigerije tada je upozorio na opasnost normalizacije kompromisa s tlačiteljima i naglasio: Neki nas pokušavaju uvjeriti da bismo se trebali dogovoriti s vladom. Nismo rekli da suživot nije moguć, ali pitanje je pod kojim nazivom? Kao njihovi podređeni i podređeni? Nikada!

Upozorenje na normalizaciju kompromisa s tlačiteljima / Interakcija s vladarima je prihvatljiva samo s pozicije poštovanja

Dodao je: Ako je interakcija s vladarima s pozicije poštovanja i jednakosti, to je pozitivna stvar; ali prihvatanje poniženja i nepoštovanja ličnosti i statusa islamskog Ummeta je neprihvatljivo.

Pozivajući se na historijski primjer ustanka Imama Huseina, a.s, vođa Islamskog pokreta Nigerije rekao je: "Da je mir s tlačiteljima pohvalna stvar, Imam Husein, a.s, bi se pomirio s Jezidom i njegova glava ne bi bila odvojena od tijela. Ne možete tvrditi da bolje poznajete interese Ummeta od njega.

Šejh Zakzaky je također savjetovao studentima da koriste znanje i vještine svojih profesora, a da pritom zadrže svoju intelektualnu nezavisnost.

U tom smislu, dodao je: "Učite od profesora koji je specijaliziran za gramatiku, jurisprudenciju ili principe, ali zadržite vlastite misli, osim ako vaši stavovi nisu isti. Važno je znati od koga, šta učite i s kojim ciljem idete naprijed."

Zaključno, vođa Islamskog pokreta Nigerije još jednom je pozvao studente da jasno shvate svoju naučnu i društvenu misiju i da poduzmu ozbiljne korake na putu obrazovanja, podučavanja i odbrane prava.