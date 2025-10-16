Kolumbijska humanitarna inicijativa za podršku djeci u Gazi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), kolumbijski predsjednik Gustavo Petro je najavio da će dio zlata oduzetog od narko kartela biti dodijeljen za obezbjeđivanje lijekova i liječenje ranjene djece u Gazi.

Naredio je "Udruženju za specijalnu imovinu" (SAE) da odmah osigura pošiljke zlata međunarodnim humanitarnim organizacijama koje će se koristiti za liječenje ranjenih i obnovu medicinskih centara u Gazi.

Petro je također najavio podnošenje nacrta rezolucije Ujedinjenim nacijama s ciljem formiranja "Međunarodnih snaga za obnovu Gaze".