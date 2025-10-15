Iran poziva Španiju da predvodi inicijativu za suspenziju Izraela iz međunarodnih sportova

Ahmad Donyamali, u pismu upućenom španskoj ministrici obrazovanja, stručnog osposobljavanja i sporta, Pilar Alegríji, apelovao je na španske historijske principe i utjecajnu poziciju kako bi se izgradio konsenzus o suspenziji.

U pismu se španski sport hvali kao globalni "simbol solidarnosti, hrabrosti i međusobnog poštovanja" koji je odigrao "neusporedivu ulogu u promociji ljudskih vrijednosti".

Prema riječima iranskog ministra, prisustvo Izraela na međunarodnim sportskim arenama kao „najvećeg prekršioca međunarodnog prava postalo je ozbiljan problem za kredibilitet globalnih vrijednosti sporta“.

„Tokom proteklih decenija, ovaj režim je svijetu pokazao svoje pravo lice očiglednim antihumanim postupcima, uključujući okupaciju teritorija, sprovođenje diskriminatorskih politika i kontinuirano kršenje ljudskih prava“, dodao je.

Donyamali je upozorio da trenutna situacija „pretvara sport, koji bi trebao biti zajednički jezik nacija za konvergenciju, u alat koji služi za legitimizaciju režima zasnovanog na diskriminaciji i aparthejdu“.

Povlačeći direktnu paralelu sa istorijskim bojkotom sporta južnoafričkog režima aparthejda, Donyamali je napomenuo da globalna sportska zajednica ima „odlučujuću ulogu“ u suprotstavljanju diskriminatornom ponašanju. Izrazio je da svijet sada zahtijeva „istu odlučnost i solidarnost“.

Iranski ministar je istakao "privilegovani položaj Španije u Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici", predlažući da njeno ministarstvo predvodi zvaničnu inicijativu sa drugim evropskim nacijama na međunarodnim sportskim forumima za suspenziju Izraela.

Donyamali je izrazio uvjerenje da će Španija, "kao jedna od vodećih zemalja u sportu", potvrditi neophodnost "pravde, etike i poštovanja međunarodnog prava na sportskim arenama".