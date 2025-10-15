Bahreinski šiitski građanin nastavlja štrajk kako bi se vratio na posao

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), bahreinski advokat Ali Al-Hajji objavio je da Mohammed Al-Sinkis, koji je pušten na slobodu po kraljevskom pomilovanju, nastavlja svoj mirni protest kako bi bio vraćen na posao ili penzionisan kao njegove kolege u istoj instituciji.

Al-Hajji je objasnio da se ovaj protest održava nakon nekoliko mjeseci od njegovog puštanja na slobodu, dok njegov radni status još nije riješen i uprkos prepisci sa zvaničnim institucijama, nije postignuta nikakva promjena.

Dodao je: „Sinkis je jedan od desetina ljudi koji se nakon puštanja na slobodu suočavaju s problemima koji proizlaze iz nezakonitog otpuštanja s posla zbog njihove političke pozadine, što predstavlja očiglednu diskriminaciju i kršenje njihovog prava na rad, prava zagarantovanog članom 23. Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima i članom 6. Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.“

Al-Hajji je napomenuo da institucije za ljudska prava naglašavaju potrebu za pravednim i sveobuhvatnim rješavanjem slučajeva otpuštenih osoba, a osiguranje prava otpuštenih da se vrate na posao ili riješe svoju situaciju, uz očuvanje njihovog dostojanstva i prava na pristojan život, smatra se fundamentalnim korakom ka postizanju tranzicijske pravde i društvene reintegracije otpuštenih.