Ajetullah Isa Qassem: Narod Bahreina želi slobodu svoje djece bez poniženja

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (a.s) - ABNA - ajetullah Isa Qassem, istaknuti bahreinski učenjak, naglasio je da slobodna i časna nacija Bahreina zahtijeva slobodu svoje djece i vraćanje njihovih lišenih sloboda; pravo koje im je nepravedno oduzeto.

Rekao je: "Ovaj zahtjev nije iz sažaljenja i poniženja, već u okviru njihovog prirodnog, zakonskog, ljudskog i vjerskog prava da uživaju u slobodi, časti i dostojanstvu - bez ikakvih očekivanja ili traženja privilegija od bilo koga."

On je pojasnio: "Problem nije u milosrdnom zahtjevu za slobodom od bilo koga, već u zahtjevu za slobodom koja je nepravedno oduzeta i odgađana godinama; sloboda je Božanski dar i velika čast za čovjeka, i niko nema pravo da je oduzme od drugog osim na osnovu jasne i pravedne presude Božanskog zakona. Bahreinski zatvorenici su oni koji su zatvoreni zbog zahtjeva za pravdom, protivljenja ugnjetavanju i pridržavanja naređivanja onoga što je ispravno i zabrane onoga što je pogrešno".

Ovaj bahreinski učenjak je naglasio: "Društvo u kojem zahtjev za pravima nestaje je društvo koje nema ni dostojanstvo, ni sigurnost, ni mir".

Ajetullah Qassem je također podsjetio da je reformistički pokret u Bahreinu od početka do danas naglašavao put mira, iako je odgovor vlade bio praćen okrutnošću, nasiljem, uništavanjem svetih mjesta i široko rasprostranjenim uskraćivanjem sloboda.