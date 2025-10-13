Preko 320 tijela pronađeno u ruševinama Gaze od početka primirja

Mediji su u ponedjeljak, pozivajući se na lokalne bolnice, izvijestili da je potvrđeno da je najmanje 323 tijela mrtvo pod ruševinama.

Procjenjuje se da je 10.000 nestalih Palestinaca još uvijek zakopano pod ruševinama širom Gaze, prema CNN-u, pozivajući se na lokalne vlasti iz Civilne odbrane Gaze.

Prema statistikama Ujedinjenih nacija, oko 430.000 palestinskih domova u Gazi uništila je izraelska vojska otkako je Tel Aviv naredio genocidni rat na opkoljenoj teritoriji u oktobru 2023. godine.

Više od milion traumatiziranih Palestinaca trenutno treba medicinsku pomoć i psihološku podršku za oporavak, saopštila je Svjetska zdravstvena organizacija (SZO), upozoravajući da trenutne usluge nisu ni blizu potražnji i da ih je potrebno proširiti.

Dvije godine nemilosrdnog granatiranja i bombardovanja ostavile su desetine hiljada poginulih Palestinaca.

Otkako je izraelski režim pokrenuo genocidni rat protiv Gaze, najmanje 67.806 Palestinaca je ubijeno, a 170.066 ranjeno, većinom žena i djece, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.

Stvarni broj žrtava bit će utvrđen nakon što se dodaju posmrtni ostaci hiljada stanovnika Gaze zakopanih pod ruševinama.

Izraelski režim bio je prisiljen popustiti međunarodnom pritisku, pristajući u petak na sporazum o zaustavljanju genocidnog rata u Gazi, postignut uz posredovanje SAD-a.

Sporazum je postignut nakon što je Hamas izdao proračunati odgovor na takozvani "Plan od 20 tačaka" Donalda Trumpa, potvrđujući svoje dugogodišnje zahtjeve.

Režim aparthejda nije uspio ostvariti nijedan od svojih proglašenih ratnih ciljeva. Njegov san o uništenju Hamasa se srušio i bio je primoran djelimično povući snage iz Gaze.

Plan izraelskog režima za novu Nakbu - usmjerenu na masovno protjerivanje Palestinaca sa zemlje njihovih predaka - propao je jer su se hiljade raseljenih stanovnika počele vraćati na sjever nakon završetka rata.

Kao dio sporazuma o prekidu vatre, Izrael će također osloboditi skoro 2.000 palestinskih otetih ilegalno držanih u izraelskim zatvorima u zamjenu za manje od 50 zarobljenika - od kojih je većina već ubijena izraelskim bombama.