Pakistanski učenjak: Nuklearne sile Izrael i SAD nisu uspjele poraziti Hamas

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ajetullah hafiz Sayyid Riaz Hussain Najafi, vođa Pakistanskog saveza šiitskih škola, naglasio je da Časni Kur'an ima rješenje za svaki problem i da Bog daje snagu slabim narodima kad god On hoće.

Prisjećajući se Bitke kod Bedra nakon hidžre rekao je: U toj bici, 313 pripadnika islamske vojske pobijedilo je 950 nevjernika uz Božju pomoć.

Navodeći da je samo Bog ljubazan prema slabim narodima i daje im snagu kad god On hoće, Najafi je izjavio: Izrael, uz podršku Amerike i svjetskih sila, nije mogao osloboditi ni jednog od svojih talaca od Hamasa; Hamas je čvrsto stajao uz Božansku pomoć, dok nema saveznika u svijetu, pa ga čak ni muslimanske zemlje nisu podržale.

Dodao je: Otpor, hrabrost i postojanost Hamasa istaknuli su palestinsko pitanje širom svijeta. Baš kao što je u trsgediji u Karbali imam Husein (a.s.) pozvao one koji su mu pomagali: "Ko će nam pomoći?" i niko nije odgovorio, danas nijedna muslimanska zemlja nije odgovorila na vapaj potlačenih u Gazi.