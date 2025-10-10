Bojkot se nastavlja -Indonezija blokira učešće Izraela na svjetskom prvenstvu u gimnastici 

Indonezijski zvaničnik kaže da će ta zemlja zabraniti izraelskim sportistima učešće na Svjetskom prvenstvu u umjetničkoj gimnastici 2025. godine u Džakarti kasnije ovog mjeseca, navodeći kao razlog podršku Indonezije Palestini i globalne reakcije zbog genocidnog rata u Gazi.

Yusril Ihza Mahendra, viši ministar pravosuđa u Indoneziji, pojasnio je u četvrtak da izraelskom timu neće biti dozvoljen ulazak u zemlju, iako je postignut prekid vatre između izraelskog režima i pokreta otpora Hamas.

Odluka o odbijanju viza izraelskim sportistima dolazi nakon što je njihovo planirano učešće izazvalo žestoko protivljenje u najmnogoljudnijoj muslimanskoj naciji na svijetu.

Nedavno su indonezijski političari i umjerene muslimanske organizacije pojačali svoje zahtjeve da se izraelski tim isključi sa međunarodnog turnira.