Huti: Izrael je počinio 'zločin stoljeća' u Gazi uz pomoć SAD-a

U televizijskom obraćanju u četvrtak, povodom druge godišnjice Operacije Oluja Al-Akse, Abdul-Malik al-Huti ponovio je punu podršku Jemena palestinskom narodu.

Osvrnuo se na katastrofalne dimenzije rata u Gazi, napominjući da su izraelski režim i SAD ubili i ranili 11 posto stanovništva Gaze svojim brutalnim napadima, što je statistika koja je bez presedana u sadašnjem dobu.

Ukazujući na uništenje više od hiljadu džamija, 95 posto škola, pa čak i 40 groblja, te krađu više od 2.000 tijela, nazvao je ove zločine "zločinom stoljeća".

Huti je oštro osudio napade usmjerene na novinare, humanitarne radnike i snage civilne zaštite u Gazi, naglašavajući da je cionistički režim ciljao "sve segmente naroda Gaze s neviđenim barbarstvom i zločinom".

"Cionistički režim je počinio neviđene zločine namjernim ubijanjem djece i žena, izgladnjivanjem naroda Gaze do te mjere da je mlijeko u prahu stavljeno na listu zabranjenih artikala i održavanjem ljudi žednima uništavanjem izvora vode i zdravstvenih mreža", dodao je.

Vođa Ansarullaha ukazao je na kontinuiranu izraelsku agresiju od početka okupacije Palestine.

"Dvije pune godine svjedočili smo genocidu izraelskog režima nad narodom Gaze koristeći najsmrtonosnije oružje, uključujući američke bombe, čije su primarne mete bili civili", rekao je.

Na drugim mjestima u svojim izjavama, opisao je operaciju Al-Aksa kao prekretnicu na putu džihada palestinskog naroda, napominjući da je operacija bila "prirodan odgovor na 75 godina zločina cionističkog režima protiv palestinskog naroda".

„Prije Operacije Oluja Al-Aksa, neprijatelji su imali za cilj potpuno eliminirati palestinsko pitanje, a njihov krajnji cilj je potpuna dominacija nad Palestinom i provedba projekta Velikog Izraela“, podvukao je.

Također je upozorio na opasnosti cionističkog projekta u regiji, rekavši da on ima za cilj „uništiti dostojanstvo, nezavisnost i identitet naroda regije i nastoji da ljudi regije služe interesima Amerike i izraelskog režima“.