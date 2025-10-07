Vatikan: Izrael cilja na bespomoćne stanovnike Gaze dok svijet ne uspijeva zaustaviti "kontinuirani masakr"

Kardinal Pietro Parolin, državni sekretar Vatikana i jedan od glavnih zamjenika pape Lava, dao je izjavu na drugu godišnjicu Operacije Oluja al-Akse - velikog napada odmazde palestinskog pokreta otpora Hamas sa sjedištem u Gazi na teritorije koje je okupirao Izrael 7. oktobra 2023. godine.

Varvarska vojna kampanja izraelskog režima u Pojasu Gaze od tada je odnijela živote hiljada Palestinaca, uključujući žene i djecu, sravnivši sa zemljom civilnu i zdravstvenu infrastrukturu obalnog pojasa, a također šireći neviđenu glad po cijeloj teritoriji.

"Rat koji vodi izraelska vojska kako bi eliminirala Hamas zanemaruje činjenicu da cilja uglavnom bespomoćno stanovništvo, već dovedeno do ruba, u području gdje su zgrade i domovi svedeni na ruševine", rekao je Parolin za vatikanski medij.

"... jasno je da je međunarodna zajednica, nažalost, nemoćna i da zemlje koje su zaista sposobne izvršiti utjecaj do sada nisu uspjele djelovati kako bi zaustavile masakr koji je u toku", dodao je.

Vatikanski vodeći diplomata također je pozvao na globalne akcije protiv izraelskih zločina u Gazi i prekid isporuka oružja režimu.

"Nije dovoljno reći da je ono što se događa neprihvatljivo, a zatim nastaviti dozvoljavati da se to događa", rekao je Parolin. "Moramo se ozbiljno zapitati o legitimnosti nastavka isporuke oružja koje se koristi protiv [palestinskih] civila."

Papa Lav, izabran u maju nakon smrti pape Franje, pojačao je kritike izraelske genocidne kampanje u Gazi.

Papa je pozvao Izrael da dozvoli više humanitarne pomoći u Gazu na sastanku s predsjednikom okupacijskog režima, Isaacom Herzogom, u septembru.

Prošlog mjeseca, Međunarodno udruženje stručnjaka za genocid također je izjavilo da zločini izraelskog režima u Gazi ispunjavaju pravnu definiciju kako je navedeno u Konvenciji UN-a o genocidu.

U rezoluciji od tri stranice, IAGS je potvrdio da izraelske politike i akcije u Gazi, posebno od oktobra 2023. godine, krše svih pet uslova navedenih u Konvenciji Ujedinjenih nacija o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida iz 1948. godine.

Od kada je izraelski režim pokrenuo svoj genocidni rat protiv Gaze 7. oktobra 2023. godine, ubio je najmanje 67.160 Palestinaca i ranio 169.679 drugih, većinom žena i djece.

Stručnjaci vjeruju da je pravi broj žrtava znatno veći, jer hiljade ljudi ostaju nestale ili leže zakopane pod ruševinama.