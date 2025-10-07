Šejh Ali Salman iz zatvora: Da sam na slobodi, volio bih biti s oslobođenim članovima "Sumud flotile"

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - šejh Ali Salman, generalni sekretar Islamskog društva Al-Wefaq u Bahreinu, u poruci iz zatvora, izražavajući solidarnost s učesnicima Sumud flote, opisao je njihov čin kao plemenito djelo i izvor ponosa za sve slobodne ljude na svijetu.

U svojoj poruci iz zatvora, Salman je napisao: Mir i poštovanje vama, slobodni ljudi koji ste odabrali put ljudske savjesti i hodali putem dostojanstva pružajući podršku potlačenima u Gazi. Ono što radite pokazuje da je čovječanstvo još uvijek živo i da nije ravnodušno prema patnji drugih. Kad god osoba vidi kršenje čovječanstva svog brata, priroda i savjest se dižu da pomognu potlačenima.

Dodao je: Ono što radite u ovoj flotili je vrijedan i poželjan čin u svim religijama, zakonima i običajima i dokaz je da ljudska savjest još nije umrla. Vaš potez je čast za sve nas.

Na kraju svoje poruke, Ali Salman je naglasio: Ponosan sam na vas i vašu postojanost i nadam se da će se ovaj val solidarnosti i pomoći potlačenima nastaviti sve dok se patnja ne ublaži i genocid ne završi. Da sam izvan zatvora, želio bih biti s vama i sudjelovati u ovoj velikoj ljudskoj časti.

Poruka šejha Salmana objavljena je istovremeno s nastavkom hapšenja stotina aktivista koji su učestvovali u flotili Sumud. Flotilu su presrele izraelske snage u međunarodnim vodama nakon što se uputila prema Gazi.