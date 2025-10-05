Demonstranti širom Evrope osuđuju Izraelov genocidni rat u Gazi

Subotnji protesti u gotovo svim značajnim španskim gradovima organizovani su već nekoliko sedmica, dok su demonstracije u Rimu bile odgovor na široko rasprostranjeno negodovanje nakon izraelskog presretanja flotile humanitarne pomoći koja je krenula iz Barcelone u pokušaju da probije blokadu palestinske teritorije.

Prema rimskoj policiji, učestvovalo je 250.000 pojedinaca, dok su organizatori rekli da je bilo prisutno milion ljudi, što je drugi dan zaredom zaredom u demonstracijama u Italiji. U petak se u Italiji okupilo preko dva miliona ljudi na jednodnevnom generalnom štrajku u znak podrške Palestincima u Gazi.

U Španiji su vlasti izvijestile da je 100.000 pojedinaca učestvovalo u maršu u Madridu, a dodatnih 70.000 okupilo se u centru Barcelone.

Organizatori događaja u Madridu rekli su da je prisustvo dostiglo 400.000, dok su oni u Barceloni naveli da je učestvovalo 300.000 ljudi.

Hiljade ljudi su također izašle na ulice Madrida, Španija, na masovnim propalestinskim skupovima održanim u znak solidarnosti s narodom Palestine.

Iako su protesti ostali mirni, nekoliko sati nakon završetka zvaničnih demonstracija u Barceloni, izbili su sukobi između policije i nekoliko stotina pojedinaca, od kojih su neki vandalizirali trgovine i izazvali paniku među kupcima i prolaznicima.

Aktivisti su također pozvali Špance da učestvuju u marševima u Valenciji, Sevilli, Malagi i raznim drugim gradovima.

Manje demonstracije održane su u Parizu, Lisabonu, Atini i glavnom gradu Sjeverne Makedonije, Skoplju, kao i u Londonu i Manchesteru u Engleskoj.

Demonstracije u Rimu, koje su se odvijale u blizini Koloseuma, organizirale su tri palestinske grupe u saradnji s lokalnim sindikatima i studentima.

Na trgu San Giovanni, demonstranti su vikali i pljeskali u znak podrške Francesci Albanese, Italijanki koja je specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija za okupirane palestinske teritorije i istaknuta kritičarka Izraela.

Uprkos zahtjevu organizatora da učesnici nose samo palestinske zastave, izloženo je nekoliko transparenata koji su hvalili grupe otpora Hezbollaha i Hamasa.

Više snimaka masovnog propalestinskog skupa održanog u Rimu, u Italiji, sa stotinama hiljada prisutnih kako bi pokazali solidarnost s narodom Palestine.

Na jednom od transparenata pisalo je „7. oktobar, Dan palestinskog otpora“, što se odnosi na veliki i iznenadni napad Hamasa, nazvan Operacija Al-Aksa, protiv uzurpatorskog režima u Tel Avivu 7. oktobra 2023. godine.

Na drugoj velikoj zastavi pisalo je „Smrt, smrt izraelskoj vojsci“. Pored toga, javni emiter RAI je izvijestio da je jedna grupa skandirala isti slogan.

Opozicioni zastupnik Riccardo Magi, koji je sekretar stranke lijevog centra Piu Europa (više Evrope) i učestvovao je u maršu, kritikovao je administraciju italijanske premijerke Giorgie Meloni zbog odbijanja da prizna palestinsku državu, za razliku od Španije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva i nekoliko drugih zapadnih zemalja.

„Meloni ne može nastaviti s ovim opscenim ponašanjem žrtve: ovo su spontane demonstracije protiv neaktivnosti i saučesništva njene vlade. Ona to mora priznati i početi diplomatski raditi na miru“, rekao je Magi italijanskim medijima.

Posljednjih sedmica, Španija je doživjela značajan porast podrške Palestincima, što se poklopilo s pojačanim diplomatskim inicijativama njene ljevičarske vlade protiv krajnje desničarske administracije izraelskog premijera Benjamina Netanyahua.

Protesti protiv učešća biciklističkog tima u izraelskom vlasništvu dosljedno su prekidali špansku Vueltu prošlog mjeseca, dok je španski premijer Pedro Sánchez razaranje u Gazi nazvao „genocidom“ i zalagao se za zabranu svim izraelskim timovima da se takmiče na međunarodnim sportskim događajima.

Dan protesta započeo je u Barceloni dok su mase ispunjavale Passeig de Gracia, glavni centralni bulevar grada, prije podneva. Brojne porodice su učestvovale zajedno sa pojedincima različitih uzrasta, noseći palestinske zastave. Učesnici su držali transparente sa sloganima poput "Gaza me boli", "Zaustavite genocid" i "Ruke dalje od flotile".

Više od 40 Španaca, uključujući bivšeg gradonačelnika Barcelone, bili su među 450 aktivista koje je Izrael ove sedmice uklonio sa brodova flotile.

Demonstranti se nadaju da mogu inspirisati dalje proteste i uvjeriti evropske lidere da provedu strožiji pristup prema Izraelu.

Vlasti u Grčkoj vjeruju da će u nedjelju biti organizirani veći protesti i marš koji će se poklopiti s pro-izraelskim demonstracijama. Dva događaja su udaljena otprilike 3 kilometra, a policija će biti stacionirana kako bi ometala pro-palestinski marš prema izraelskoj ambasadi, kao što se to događalo i u prošlosti.

U međuvremenu, hiljade ljudi učestvovalo je u pro-palestinskom skupu u Dublinu.

Organizatori su rekli da protest obilježava "dvije godine genocida u Gazi" i pozvali su irsku vladu da sankcioniše Izrael.

Ovo su 17. takve demonstracije koje je organizovala Kampanja solidarnosti Irska-Palestina (IPSC), u kojoj su se desetine hiljada ljudi okupile na ulicama irske prijestolnice u posljednje dvije godine.

Marš je u subotu započeo u Vrtu sjećanja koji se nalazi na Parnell trgu, a trebao je završiti u Leinster Houseu, koji služi kao sjedište irskog parlamenta, gdje je trebao biti održan niz govora.

Učesnici, među kojima su bile lijevo orijentisane političke organizacije i sindikati, isticali su transparente i mahali palestinskim zastavama.