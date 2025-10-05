Alžirski političar otkrio šokantne detalje o izraelskim zatvorima

Prema novinskoj agenciji Ahlulbayt (ABNA), bivši vođa alžirskog pokreta "Motmat al-Salam" u svojoj prvoj izjavi nakon povratka u Tursku otkrio je šokantne detalje o svom iskustvu u izraelskim zatvorima i učešću u "Karavanu otpora" za probijanje opsade Gaze.

„Abdul Razzaq Muqri“ je u videu rekao: „Vidjeli smo jasnu sliku patnje palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima; Gdje su vladali represija, ugnjetavanje i ekstremno poniženje, a čak su i lijekovi uskraćivani bolesnima, što je jasno kršenje ljudskih prava.“

Dodao je: „Dva dana koja smo proveli u izraelskim zatvorima bila su kao dvije pune godine. Nismo imali nikakve informacije o našoj sudbini i nismo čak ni znali našu konačnu destinaciju do jutra našeg puštanja na slobodu, kada smo stigli na aerodrom u Eilatu i avionom prebačeni u Istanbul.“

Muqri je naglasio: „Božjom milošću, stigli smo sigurno i naš cilj buđenja javnog mnijenja, razotkrivanja ponašanja cionističkog režima i uznemiravanja savjesti svijeta je postignut, iako nismo uspjeli stići do obala Gaze.“

Deportovao ga je Izrael zajedno s još petoricom alžirskih građana, dok je 11 drugih Alžiraca još uvijek u pritvoru izraelskih snaga.

Alžirski mediji su izvijestili da su krugovi koji prate "Karavan otpora" bili iznenađeni Muqrijevim oslobađanjem od strane izraelskog Mossada, uz posebnu obavještajnu koordinaciju između Turske i Izraela.

Također je objavljeno da je Muqri odbio prihvatiti pomoć alžirske ambasade u Turskoj, dok je alžirska vlada prethodno objavila da je preuzela odgovornost za podršku svim alžirskim učesnicima konvoja u saradnji s prijateljskom zemljom.

Vrijedi napomenuti da je Muqri prethodno objavio audio poruku u kojoj traži od alžirske vlade da interveniše isključivo za njegovo oslobađanje iz izraelskog zatočeništva i povratak u domovinu.