Dan otvorenih džamija u Njemačkoj; prilika za razgovor o religijama i blisko upoznavanje islama

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), 3. oktobra svake godine, poklapajući se s Danom nacionalnog jedinstva Njemačke, džamije u zemlji otvaraju svoja vrata nemuslimanskim posjetiteljima; u događaju poznatom kao "Dan otvorenih džamija", a njegov cilj je blisko upoznavanje s islamom, jačanje dijaloga i komunikacije između različitih segmenata njemačkog društva.

Islamska udruženja odgovorna za upravljanje džamijama u raznim njemačkim gradovima na ovaj dan organizuju razne kulturne, društvene i obrazovne programe, uključujući vođene ture, diskusijske sesije, kulturne izložbe i umjetničke programe, kako bi predstavila realniju sliku islama i uloge džamija u njemačkom društvu.

Ove godine, događaj je održan pod sloganom "Religija i etika" i predstavlja 29. godinu od njegovog osnivanja 1997. godine; inicijativa koja je imala za cilj smanjenje jaza između sljedbenika religija i jačanje međusobnog razumijevanja.

Prilika za upoznavanje i razgovor

Šejh Muhammad Taha, imam džamije "Al-Salam" u Berlinu, kaže da mnogi posjetioci dolaze u džamije iz radoznalosti i interesa da saznaju više o religiji o kojoj mnogo čuju u medijima. On kaže: „Ljudi vide džamiju izvana, ali ne znaju šta se dešava unutra. Neki također traže odgovore na svoja egzistencijalna pitanja i žele znati islamsku perspektivu o životnim pitanjima.“

U tom kontekstu, Ahmetoglu, potpredsjednik turskog udruženja „Džamija šehida“ u Berlinu, naglašava da je ovaj dan prilika za muslimane da upoznaju svoje njemačke susjede i za Nijemce koji pitaju mogu li ući u džamiju i upoznati je izbliza.

Dodao je: „Nakon pandemije koronavirusa, interes za duhovnost i religiju se povećao. Broj posjetilaca tog dana premašio je oko 4.000 ljudi.“

Suočavanje sa stereotipnim slikama

Mnogi posjetioci ulaze u džamiju sa predrasudama o islamu. Istraživanja pokazuju da je islamofobija u Njemačkoj u porastu posljednjih godina, posebno prema onima koji nose hidžab i vidljive vjerske simbole.

Jedan posjetilac, Ibrahim, kaže: „Mediji i neki političari odgovorni su za jačanje ove lažne slike. Mediji se više fokusiraju na negativne aspekte i predstavljaju ekstremističke grupe kao predstavnike svih muslimana, dok je stvarnost drugačija.“

Ahmetoğlu također objašnjava da 90 posto pitanja nemuslimanskih posjetilaca nije o religiji, već o kulturi i društvenim običajima. „Naš posao je da uklonimo predrasude“, naglašava on. „Politika ponekad razdvaja ljude, ali religija ih može ujediniti.“

„Godinama živim u ovom naselju i danas sam odlučio posjetiti džamiju“, kaže Zielke, njemački socijalni radnik koji je prvi put posjetio džamiju. Ovi programi mijenjaju perspektive ljudi i pokazuju da muslimani imaju otvoreno i dinamično društvo, a ne izolirano i zatvoreno.

Međusobno priznavanje i suživot

„Dan otvorenih džamija“ sada je postao široko rasprostranjena kulturna tradicija u Njemačkoj; tradicija u kojoj zvanične institucije, kompanije i kulturni centri također posvećuju dane kako bi javnosti predstavili svoje aktivnosti.

Prema riječima šejha Tahe, ovaj dan je prilika za pravi dijalog između religija i kultura. Dodao je: "Islam je danas neodvojivi dio njemačkog društva i muslimani, kao aktivni građani, imaju važnu ulogu u ovoj zemlji. Bolje je da predstavimo sebe, svoju kulturu i svoju religiju kako drugi ne bi govorili umjesto nas".

Aktivnosti Dana otvorenih džamija uključivale su izložbu fotografija i umjetnosti, tradicionalnu ponudu hrane i diskusijske sesije za muslimansku i nemuslimansku omladinu, a sve s ciljem poticanja komunikacije i međusobnog razumijevanja.

Zielke kaže da programi jačaju povjerenje i mostove među ljudima, posebno za one koji nikada nisu bili u džamiji.

Heidi, pedijatrica, također vjeruje da takvi događaji imaju pozitivan i trajan utjecaj na njemačko društvo, pomažući u poticanju suživota i međusobnog razumijevanja, te pružajući priliku da upoznamo religiju i mjesto o kojima smo prije samo čuli.