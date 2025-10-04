20.000 alavita žrtvovano u Siriji!

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), sirijski aktivista "Shouq Ibrahim" objavio je: Broj alavita koji su izgubili živote u Siriji tokom napada režima Jolanija od pada Bashara al-Assada dostigao je više od 20.000.

Dodao je: Do sada je raseljeno gotovo milion alavita, a više od 50.000 drugih je nestalo.

Shouq Ibrahim je izjavio: Jolanijev režim nastavlja svoje gnusne zločine protiv alavita, toliko da se veliki broj pogubljenja dogodio na teritoriji plemena koje se pripisuje sirijskim građanima.

Ranije su obaviješteni izvori objavili da su se napadi elemenata pod Jolanijevom komandom na devet stambenih područja na istoku, jugu i sjeveru sirijske prijestolnice Damaska ​​intenzivirali u posljednja tri mjeseca.

Ovi izvori dodaju da su napadi terorista usmjereni na protjerivanje raznih plemena, posebno alavita, iz ovih područja i njihovu zamjenu drugim porodicama.