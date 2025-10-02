Javni protesti u kršćanskoj regiji Sirije nakon ubistva dva mlada kršćana

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahl al-Bayt (ABNA), regija Wadi al-Nasari u zapadnoj pokrajini Homs jučer je svjedočila široko rasprostranjenim tenzijama i protestima nakon što su dva mlada kršćana ubili nepoznati naoružani ljudi u selu Anas.

Prema Sirijskoj opservatoriji za ljudska prava, pozivajući se na očevice, četiri maskirana naoružana muškarca na dva motocikla ispalila su oko 30 metaka direktno na grupu ljudi u selu, ubivši dva mlada kršćana, a zatim pobjegla putem Dabbagha prema selu al-Hosn.

Incident je izazvao talas bijesa i nezadovoljstva u pretežno kršćanskom području Wadi al-Nassari. Demonstranti su blokirali glavne puteve u tom području i palili gume, zahtijevajući da se počinioci identifikuju i kazne. Neki lokalni aktivisti su također pozvali na generalni štrajk u znak solidarnosti s porodicama žrtava i protesta zbog "sigurnosne nestabilnosti".

Prema izvještajima, otac jedne od žrtava najavio je da će odbiti sahraniti sina dok se počinioci ovog zločina ne uhapse.

Satima nakon početka protesta, sigurnosne snage vlade Golanija su intervenisale i uspjele su obuzdati tenzije svojim prisustvom. Lokalni izvori su danas (četvrtak) izvijestili da se relativni mir vratio u područje Wadi al-Nassari.