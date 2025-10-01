Iran poziva na „sveobuhvatne sankcije“ Izraelu na Vijeću UN-a za ljudska prava

Govoreći na 60. sjednici UN-a za ljudska prava u Ženevi, iranski predstavnik Ali Bahreini osvrnuo se na septembarski izvještaj Nezavisne međunarodne istražne komisije UN-a o okupiranoj palestinskoj teritoriji, koja je zaključila da je Izrael počinio genocid nad Palestincima u Pojasu Gaze.

Bahreini je izjavio da je Komisija došla do „alarmantnog zaključka na koji smo ranije upozoravali mjesecima“.

Komisija, koja istražuje događaje od 7. oktobra 2023. godine, utvrdila je da su izraelske vlasti i snage sigurnosti počinile četiri od pet genocidnih djela definiranih Konvencijom o genocidu iz 1948. godine.

To uključuje ubijanje, nanošenje teških tjelesnih ili mentalnih povreda, namjerno nametanje životnih uvjeta s ciljem uništenja palestinskog stanovništva u cijelosti ili djelomično i nametanje mjera za sprječavanje rađanja.