Jemen kaže da je spreman pridružiti se kolumbijskom prijedlogu "globalne vojske" za oslobođenje Palestine

Mahdi al-Mashat dao je ove komentare u utorak, nazivajući prijedlog "hrabrim i historijskim" i potvrđujući spremnost Jemena da pruži sve oblike podrške za oslobođenje Palestine.

Jemenski zvaničnik rekao je da su on, Oružane snage njegove zemlje i njen narod "ponosni" na stav predsjednika Gustava Petra.

Napomenuo je da je Jemen već "u ratu protiv cionističkog neprijateljskog entiteta", navodeći pomorsku blokadu izraelskih brodova i plovila koja se kreću prema okupiranim palestinskim teritorijama.

Mashat se također osvrnuo na brojne operacije solidarnosti Oružanih snaga u znak podrške Palestincima u Pojasu Gaze, koji su pod izraelskim ratom genocida od oktobra 2023. godine.

Snage su, rekao je zvaničnik, izvele raketne i napade dronovima koji su prodrli više od "2.000 kilometara (1.242 milje) u okupiranu Palestinu".

"Nastavit ćemo to činiti i pozdravljamo sve koji žele doprinijeti ovom vojnom naporu u odbrani ljudskih vrijednosti."

Obraćajući se Vijeću sigurnosti Ujedinjenih nacija nedavno, Petro je uputio neviđen i smion poziv za "snažnu vojsku nacija koje ne prihvataju genocid".

"Moramo prikupiti oružje i vojske. Moramo osloboditi Palestinu", dodao je.

SAD, najveći saveznik izraelskog režima, odlučio je nakon toga da mu ukine vizu, na što je Petro odgovorio: "Ne zanima me."

Cijeneći podršku jemenske nacije njegovom stavu, Petro je objavio post na svom X nalogu koji je glasio: "Unutar arapskih zemalja, unutar samog čovječanstva."

Posmatrači su rekli da pohvalne primjedbe signaliziraju priznanje kolumbijskog šefa države da njegova ideja dobija na popularnosti širom svijeta, uključujući i arapske zemlje.

Kolumbijski predsjednik se također lično zahvalio Mashatu u drugoj objavi.