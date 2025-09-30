Globalna flotila Samud traži podršku od svijeta kako se približava Gazi

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), organizatori Globalne flotile Samud objavili su: Naglašavamo naše pravo na slobodno kretanje i dostavu humanitarne pomoći u skladu s međunarodnim pravom.

Dodali su: Pozivamo vlade Turske, Italije, Španije i sve vlade svijeta da svoju verbalnu podršku sprovedu u praksi.

Organizatori Samud flotile izjavili su: "Pozivamo vlade koje podržavaju Samud flotilu da prate ove brodove do obala Pojasa Gaze."

Prethodno je objavljeno da su dva broda iz globalnog konvoja Samud udaljena 270 nautičkih milja od obale Gaze.

Prema podacima Međunarodnog komiteta za prekid opsade Gaze, ovi brodovi još uvijek imaju oko 500 kilometara do svog odredišta.