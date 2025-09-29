'Đavolji brat ne može upravljati Gazom': Hamas odbacuje novu američku ulogu za Tonyja Blaira

Visoki član političkog biroa Hamasa, Husam Badran napisao je u ponedjeljak na platformi Telegram da je uključivanje Blaira u bilo kakvu inicijativu za prekid vatre "zloslutan znak za palestinski narod".

Badran je odgovorio na izvještaj izraelskog dnevnika Haaretz da SAD razmatraju Blairovo moguće imenovanje kao dio post-izraelskih ratnih aranžmana za Gazu.

Nazivajući Blaira "đavoljim bratom", dodao je da umjesto da bude razmatran za privremenog guvernera Gaze, "[on] zaslužuje da se pojavi pred međunarodnim sudovima zbog svojih zločina, posebno zbog svoje uloge u ratu protiv Iraka (2003-2011)."

Badran je dalje opisao Blaira kao figuru koja "nije donijela ništa dobro palestinskoj stvari, Arapima ili muslimanima, napominjući da je njegova "kriminalna, destruktivna uloga dobro poznata godinama".

Naglasio je da je upravljanje palestinskim poslovima u Gazi ili na Zapadnoj obali isključivo palestinsko pitanje i da se o njemu treba odlučivati ​​putem nacionalnog konsenzusa, a ne diktirati ga regionalni ili međunarodni akteri.

"Palestinski narod je sposoban da upravlja sobom" "Imamo resurse i stručnost da vodimo vlastite poslove i naše odnose s regijom i svijetom", izjavio je.

Rekao je da Hamas nema namjeru vladati Gazom ili Palestinom bez učešća drugih palestinskih grupa, dodajući da je čak i prije decembra 2023. godine i eskalacije izraelskog genocida, grupa obavijestila druge palestinske frakcije i organizacije o ovom stavu.

The Times of Israel je 17. septembra izvijestio da je Blair pripremio detaljan prijedlog, koji su podržali američki predsjednik Donald Trump i njegov zet Jared Kushner, o uspostavljanju takozvane Međunarodne prelazne uprave Gaze (GITA).

Tijelo bi privremeno upravljalo obalnim teritorijom nakon rata prije nego što prenese vlast na Palestinsku upravu (PA).

Prema Blairovom planu, bio bi stvoren međunarodni odbor od 7-10 članova, uključujući palestinskog delegata, ličnosti UN-a i međunarodne ličnosti, kao i predstavnike regionalnih država, kako bi donosio obavezujuće odluke i odobravao zakonodavstvo.

Prijedlog smjelo predviđa razoružanje, demobilizaciju i reintegraciju (DDR) Hamasa, koji vlada Gazom od... 2007.

Hamas nije primio novi prijedlog o prekidu vatre

O pregovorima o prekidu vatre, Badran je izvijestio: "Nismo primili nikakav službeni prijedlog putem posrednika, što je uobičajeni kanal za takve inicijative."

Naglasio je da sve informacije koje cirkuliraju "dolaze samo putem medija, bilo da se pripisuju Trumpu ili drugima."

Istakao je da ovo nije prvi put da Washington, u koordinaciji s izraelskim režimom, iznosi ideje i inicijative koje kasnije zahtijevaju vrijeme da se finaliziraju i formalno dostave putem posrednika.

U odvojenoj izjavi u nedjelju, Hamas je rekao da su pregovori o prekidu vatre obustavljeni od neuspjelog izraelskog pokušaja atentata na vođe Hamasa u Dohi, Katar, 9. septembra i da od tada nisu primljeni nikakvi novi prijedlozi.

Ovo slijedi nakon Trumpove prezentacije prošlog utorka plana od 21 tačke arapskim i muslimanskim liderima o na marginama 80. Generalne skupštine UN-a u New Yorku, s ciljem okončanja genocidnog rata Izraela u Gazi.