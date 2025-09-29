Iran tvrdi da obavještenje Sekretarijata UN-a o ponovo uvedenim sankcijama prevazilazi njegova ovlaštenja

U formalnom pismu od 28. septembra, iranski ambasador i stalni predstavnik pri Ujedinjenim nacijama, Amir Saeid Iravani, obratio se generalnom sekretaru UN-a Antóniju Guterresu i predsjedniku Vijeća sigurnosti UN-a, izražavajući snažno protivljenje Irana djelovanju Sekretarijata.

Rekao je da Rezolucija Vijeća sigurnosti 2231 ne daje nikakav mandat generalnom sekretaru ili Sekretarijatu da "odlučuju, proglašavaju ili obavještavaju" države članice o takozvanoj ponovnoj primjeni ukinutih rezolucija.

„Rezolucija utvrđuje specifičan mehanizam u skladu s operativnim paragrafima 11 i 12, stavljajući to pitanje isključivo u nadležnost Vijeća sigurnosti“, dodao je.

Naglasio je da jednostrani potez Sekretarijata premašuje njegova ovlaštenja i zadire u domen Vijeća sigurnosti.

Podsjetio je na oktobar 2020. godine, kada su SAD slično pokušale aktivirati mehanizam „snapback“, ali su duboke podjele unutar Vijeća sigurnosti oko validnosti takve akcije spriječile Sekretarijat da poduzme bilo kakve jednostrane ili administrativne korake kako bi ga sproveo u djelo.

„Suzdržanost pokazana u to vrijeme potvrdila je odsustvo bilo kakvog mandata prema rezoluciji 2231 da Sekretarijat djeluje nezavisno u ovom vrlo spornom pitanju“, objasnio je Iravani.

Iranski izaslanik je rekao da je Sekretarijat stao na stranu tri evropske zemlje - Njemačke, Velike Britanije i Francuske - i Sjedinjenih Američkih Država namjernim izdavanjem ove obavijesti uprkos očiglednom i fundamentalnom neslaganju među državama članicama, te suočen s nedostatkom konsenzusa na sastanku Vijeća 19. septembra 2025. godine.

„Ova akcija predstavlja ozbiljno kršenje Člana 100 Povelje, koji obavezuje Generalnog sekretara i osoblje Sekretarijata da se suzdrže od traženja ili primanja uputa od bilo kojeg člana ili vanjskog organa, te da održavaju najviši standard nezavisnosti i nepristrasnosti“, istakao je Iravani.

Dana 19. septembra, Vijeće sigurnosti, koje broji 15 članova, nije usvojilo rezoluciju koja bi spriječila ponovno uvođenje sankcija UN-a Iranu nakon što je E3 pokrenuo mehanizam "snapback" i optužio Teheran da se ne pridržava nuklearnog sporazuma JCPOA.

Naknadna rezolucija, kojom se tražilo šestomjesečno produženje i JCPOA-e i Rezolucije 2231, također nije usvojena u Vijeću sigurnosti UN-a u petak.

Vijeće je u nedjelju u 00:00 GMT vratilo zabrane. Ponovo će zamrznuti iransku imovinu u inostranstvu, zaustaviti poslove s oružjem s Islamskom Republikom i ciljati na program obrambenih raketa te zemlje.

Iravani je upozorio da pristrasnost Sekretarijata potkopava njegov kredibilitet kao međunarodne civilne službe.

Također je upozorio da takvo ponašanje ozbiljno šteti povjerenju članica u Ured Sekretarijata i postavlja opasan presedan politizacije uloge Sekretarijata.

"Islamska Republika Iran odlučno odbacuje akciju koju je Sekretarijat danas poduzeo kao ništavnu, bez ikakve pravne osnove i u direktnom kršenju Povelje", ponovio je ambasador.

Naglasio je važnost brzog ispravljanja takvog teškog kršenja, pozivajući Sekretarijat da pruži uvjeravanja da će u potpunosti poštovati svoje obaveze prema Članu 100 Povelje UN-a, suzdržavajući se od bilo kakvih daljnjih akcija ili miješanja u pitanja.

Iravanijevo pismo stiglo je dan nakon što je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi napisao svojim kolegama širom svijeta, rekavši da su nedavne tvrdnje Sjedinjenih Država i evropske trojke da su rezolucije Vijeća sigurnosti koje su ukinute "vraćene" "potpuno neosnovane, nezakonite i nevažeće".

Prošlog mjeseca, E3 je aktivirao takozvani mehanizam vraćanja, 30-dnevni proces za vraćanje svih sankcija protiv Irana.

Iran je odbacio taj potez kao nelegitiman, navodeći jednostrano povlačenje SAD-a iz nuklearnog sporazuma i odluku evropske trojke da se uskladi s nezakonitim sankcijama umjesto da ispuni svoje obaveze iz sporazuma.