Šef cionističke propagandne mašine: U očima Evropljana, Izraelci su gori od nacista

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Ilon Levy", šef cionističke propagandne mašine Hasbara, vjeruje da je ovaj režim postao gori od nacista u očima Evropljana zbog svojih zločina.

Nastavio je svoj govor rekavši da ako ishod rata cionističkog režima na njegovim višestrukim frontovima bude da su Izraelci ostracizirani i omraženi u svijetu, čak ni pobjeda u ovom ratu neće imati vrijednost.

Levy je nastavio: "Prosječni Evropljanin je došao do uvjerenja da smo mi Izraelci gori od nacističke Njemačke."