Šef cionističke propagandne mašine: U očima Evropljana, Izraelci su gori od nacista

28 septembar 2025 - 15:26
ABNA24: Šef cionističke propagandne mašine Hasbara rekao je da je ishod izraelskih ratova to što Evropljani Izraelce smatraju gorima od nacista.

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), "Ilon Levy", šef cionističke propagandne mašine Hasbara, vjeruje da je ovaj režim postao gori od nacista u očima Evropljana zbog svojih zločina.

Nastavio je svoj govor rekavši da ako ishod rata cionističkog režima na njegovim višestrukim frontovima bude da su Izraelci ostracizirani i omraženi u svijetu, čak ni pobjeda u ovom ratu neće imati vrijednost.

Levy je nastavio: "Prosječni Evropljanin je došao do uvjerenja da smo mi Izraelci gori od nacističke Njemačke."

