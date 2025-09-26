Turski napori da oživi historijsku anadolsko-hidžasku željeznicu preko Sirije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), Turska planira oživjeti historijsku anadolsko-hidžasku željeznicu preko Sirije. Turska, Sirija i Jordan su se složili da ožive historijsku anadolsko-hidžasku željeznicu putem trostranog memoranduma o razumijevanju. Turska će pomoći u završetku 30 kilometara koji nedostaju u Siriji, a Jordan će se pobrinuti za popravku i održavanje lokomotiva.

Turska planira rekonstruirati dijelove historijske anadolsko-hidžaske željeznice u Siriji kako bi ponovo uspostavila željezničke veze između Turske i Damaska, glavnog grada Sirije. Cilj projekta je oživljavanje historijske Hidžaske željeznice, objavio je na konferenciji za novinare turski ministar prometa i infrastrukture, Abdulkadir Uraloglu.

Hidžaska željeznica, izgrađena 1900. godine po nalogu sultana Abdulhamida II, dizajnirana je da poveže Istanbul s Mekom. Protezala se od Damaska ​​do Medine, s ogrankom do Haife. Iako joj je glavna svrha bila olakšati hodočašće, nije mogla stići do Meke zbog tehničkih ograničenja i završavala je u Medini, oko 400 kilometara od svetog grada.

Iako su dijelovi željeznice ostali u funkciji nakon raspada Osmanskog carstva u Prvom svjetskom ratu, pa čak i nakon Drugog svjetskog rata, potpuno je ukinuta 1975. godine.

Turska je prethodno pokrenula tranzitni projekt vrijedan 17 milijardi dolara s Katarom i UAE kako bi povezala veliku iračku luku Faou u Perzijskom zaljevu s turskom granicom, a vlada Ankare najavila je finansijski paket od 20 milijardi dolara za završetak turskog dijela ove 2.000 kilometara duge željeznice s Evropom.

Nekoliko međunarodnih banaka, uključujući Svjetsku banku i Evropsku banku za obnovu i razvoj, učestvuje u finansiranju ovog masovnog tranzitnog projekta.

Turska je također dio najveće kineske kopnene tranzitne rute, "Pojasa i puta" na zapadu (Kina-Centralna Azija-Kavkaz-Turska), a ukupno je turski sektor kopnenih, pomorskih i zračnih logističkih usluga imao prihod od oko 65 milijardi dolara u 2023. godini, a očekuje se da će se ova brojka povećati na 77 milijardi dolara do 2028. godine.