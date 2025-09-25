Sestra šehida Musavija o vođi Hezbollaha: Bio je zaljubljenik u Boga/ Crpili smo snagu i nadu iz njegovih govora

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), uoči prve godišnjice smrti šehida Sayyida Hassana Nasrallaha, razni mediji i mreže ponovo analiziraju i ispituju njegove lične, društvene i borbene osobine i ličnost.

Riječima Vođe Islamske revolucije; "Sayyid Hassan Nasrallah bio je veliko bogatstvo za islamski svijet, ne samo za šiizam, ne samo za Libanon; bio je bogatstvo za islamski svijet. Naravno, ovo bogatstvo nije izgubljeno. Bogatstvo ostaje. On je otišao, ali ovo bogatstvo koje je stvorio, ovo bogatstvo ostaje."

U tom smislu, novinska agencija ABNA razgovarala je sa gospođom "Hudom Mousavi", sestrom šehida Sayyida Abbasa Mousavija, bivšeg generalnog sekretara Hezbollaha u Libanu, o ličnosti vođe libanskog otpora:

ABNA: Kao sestra šehida Sayyida Abbasa Mousavija, bili ste upoznati sa šehidom Sayyidom Hassanom Nasrallahom od djetinjstva. Molim vas, opišite nam vaša sjećanja iz tog vremena i susret koji ste imali s njim nakon što je postao generalni sekretar Hezbollaha.

Viđali smo ga u našoj kući, zajedno s mojim bratom, Seyyedom Abbasom. Seyyed Hassan je imao blizak odnos s našom porodicom, topao i prijateljski odnos. Bio nam je kao otac i brat, s obzirom na to da je bio u rodu sa Seyyedom Abbasom.

Seyyed Abbas je bio njegov mentor, učitelj, profesor i vođa. Između njih je postojao vrlo prisan odnos. Kao odnos oca sa sinom, i to je ono o čemu je časni Seyyed Hassan uvijek svjedočio.

Osjećali smo njegovo prisustvo među nama i u našoj kući, kao da je sva milost tekla u našoj kući. Zaista nam nedostaju ti lijepi dani kada smo se osjećali blisko s njim.

Čak se sjećam kada sam imao dvanaest godina, moja sestra i ja smo prolazile putem za Baalbek, Seyyed nas je zaustavio da nas pita za Seyyeda Abbasa. U to vrijeme, Seyyed Abbas je bio na iranskom frontu.

Bio je jako tužan, osjetila sam veliku potrebu i čežnju za Sayyidom Abbasom u njegovim očima. Sayyid Hassan je rekao: "Zaista nam je potreban da bude s nama." Ne znamo kako da se nosimo s odsustvom lidera otpora. Ove riječi su mi povezane s sjećanjem i neizbrisive su.

ABNA: Nakon što je Sayyid Hassan Nasrallah postao generalni sekretar, jeste li ga uspjeli sresti? Molim vas, recite nam o tom susretu.

Nakon što je imenovan za generalnog sekretara Hezbollaha, dogovoren je sastanak s njim. Imala sam čast biti u njihovom prisustvu. Iskreno, bila sam jako sretna. Osjećala sam da je to čast i poziv od Boga.

Susret sa Sayyidom Hassanom Nasrallahom, ovim velikim vođom, za mene je bio kao susret s porodicom Poslanika. Osjećala sam da je gledanje u njegovo lice čin ibadeta, sjedenje s njim čin ibadeta. Kada me je pogledao i prepoznao, moja radost je bila neopisiva.

Sayyed se nasmiješio, pozdravio me i rekao: „Ti si mala Huda, s obzirom da sam bila najmlađe dijete među svojom braćom i sestrama. Rekla sam; Jesam.“ Bio je to prelijep susret i kao da je u njemu proizašao božanski dah. Osjetila sam ljubav, nježnost i blagost u njegovim očima. Osjetila sam prisustvo Seyyeda Abbasa pored sebe, jer je uvijek bio s njim.

ABNA: S obzirom na vaše blisko poznanstvo sa Nasrallahom, predstavite njegove najvažnije karakteristike i osobine.

Najvažnija karakteristika koju je posjedovao Seyyed Hassan Nasrallah i jedna od njegovih velikih karakteristika bila je uronjenost u Boga, koja se manifestirala u obliku ljubavi, dobrote i saosjećanja. Saosjećanje i ljubaznost, dobri maniri, strpljenje, poniznost, borba, žrtva i neumoran rad na podršci slabima i potlačenima bili su među njegovim karakteristikama.

Ova Božanska ljubav i privrženost učinile su ga velikom ličnošću i u svojoj borbi, žrtvi i strpljenju postao je legenda.

Uvijek smo imali osjećaj u njegovim razgovorima i vodstvu da je on prvenstveno bio zaljubljenik Boga. Čim bismo ga čuli kako govori, osjetili bismo magnetsku privlačnost prema njemu, a tajna toga bila je njegova iskrenost i privrženost Bogu Voljenom.

Bio je vodič, instruktor i upozoritelj koji nas je vodio naprijed, uklanjao našu tugu i brige, pa smo postajali jači i pronalazili snagu i odlučnost iz njegovih govora. Njegove najvažnije karakteristike i tendencije bile su da se ne povlači, da ne slabi i da ne posustaje na putu istine i džihada.

Bili smo puni nade

Bez obzira koliko nas neprijatelj napada, ne bismo trebali očajavati zbog opasnosti i prijetnji neprijatelja, i to je bila jedna od njegovih naredbi i preporuka. Ovo uvjerenje dovodi do skoka koji je izazvao kvalitativnu promjenu kod svih boraca i ljubitelja otpora.

ABNA: Kako ste se osjećali kada ste čuli vijest o šehadetu Sayyida Hassana Nasrallaha?

Ne mogu vam sakriti intenzivnu bol razdvojenosti i usamljenosti koju smo osjećali njegovim odlaskom. To je prirodno kada izgubite svoje voljene. Svi poslanici i imami su plakali za razdvajanjem svojih voljenih i rodbine. Imam Ali (a.s) je rekao: "Gubitak voljenih je usamljenost."

Učili smo od njega i bili pod sjenom njegove blagoslovljene zastave. Pa kako možemo biti? Prirodno je da smo tužni i sretni. Sretni što je Sayyid postigao šehidsku medalju koja je bila dostojna njegovog položaja.

Ovo je šehadet koji je želio, njegova želja je ispunjena, a šehadet je nagrada od Svemogućeg Boga za njega. S jedne strane, osjećamo da nam je potreban u vrijeme kada se neprijatelji protiv nas pojačavaju sa svih strana. Glasnogovornici zapadnih zemalja podržavaju cionističkog neprijatelja i radosni su zbog nesreće i tuge koja nas je zadesila.

Ali hvala Bogu, uprkos svim našim ranama i bolima, ponosni smo i počašćeni njegovim blagoslovljenim šehadetom, šehadetom hrabrog vođe koji je podnio sve žrtve i ispunio sva polja oprostom, džihadom, borbom, životom i jasnom pobjedom.

Ostavio je naslijeđe borbenog vodstva u svakom domu. Njegov glas prodro je u svaki dom, ljubav i strast prema putu džihada i otpora dosegli su sva srca do te mjere da se odjek njegovog glasa proširio cijelim svijetom.

Nacija koju vode šehidi je živa nacija, a njegov šehadet je povećao našu snagu, odlučnost i insistiranje na pridržavanju ovom autentičnom muslimanskom pristupu.

ABNA: U trenutnoj situaciji i nakon šehadeta vođe otpora, pristalice Hezbollaha nalaze se u teškim okolnostima. Koje je rješenje za ljude koji podržavaju Hezbollah i otpor da prebrode ovaj važan period?

Poznati smo kao odani i časni i ostat ćemo odani savezu i sporazumu s njim i nositi njegovu zastavu, misao i krv na svojim ramenima, jer je šehadet put do pobjede. Ova zastava ostaje naša zastava i naše oružje, naša čast, naše dostojanstvo, naš Kur'an, naša vjera i naša dužnost, kao što su savjetovali Seyyid Abbas i svi šehidi; "Otpor je Božanski emanet na našim vratovima."

Nećemo položiti oružje i nećemo se povući na našem uzlaznom putu. Krenut ćemo naprijed kako nam je naloženo i kako smo dali zavjet. Ostat ćemo čvrsti i nećemo prihvatiti poniženje i sramotu, a Kuds će biti kompas naše savjesti i osjećaja dok ne postignemo konačnu pobjedu.

Kraj/ 286