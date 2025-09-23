Izrael usred političke i ekonomske izolacije u svijetu/Teški gubici u trgovini oružjem cionističkog režima

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), izraelski režim ovih dana svjedoči značajnoj promjeni svog međunarodnog položaja. Politička izolacija režima, koja je pogoršana kontinuiranom agresijom na Pojas Gaze i sve većim optužbama za počinjenje ratnih zločina i genocida, sada je bacila opipljivu sjenu na izraelsku ekonomiju. Najznačajnija manifestacija ovog utjecaja je udarac koji je nanio jednom od najosjetljivijih i strateški najznačajnijih sektora izraelskog režima, njegovoj vojnoj industriji.

Posljednjih sedmica Španija je otkazala dva velika ugovora s izraelskim kompanijama, ukupne vrijednosti skoro milijardu eura (oko 1,2 milijarde dolara).

Prvi je bio za Spike rakete proizvođača Rafael, vrijedan 237 miliona eura. Drugi, mnogo veći, ugovor uključivao je kupovinu artiljerijskih sistema od Elbit Systemsa, vrijedan 700 miliona eura. Ovaj drugi ugovor potpisan je u oktobru 2023. godine, a Elbit je trebao proizvoditi ove sisteme u Španiji u saradnji s dvije španske kompanije, Scribano i Exbal. Međutim, špansko Ministarstvo odbrane službeno je naredilo njegovo otkazivanje nakon izraelskih zločina u Gazi.

Prema novinama Haaretz, ove odluke nisu bile posljedica običnih trgovinskih sporova, već direktan odgovor na rat i masakr u Gazi; potez koji pokazuje da se politički stavovi zapravo mogu pretvoriti u ekonomske sankcije protiv Izraela.

Porast sankcija na međunarodnim sajmovima oružja

Šteta po izraelsku odbrambenu industriju nije bila ograničena samo na otkazivanje ugovora. Ove industrije su također odbile učestvovati na velikim svjetskim izložbama. Najvažniji primjer je potpuno isključenje izraelskih kompanija sa Dubai Air Showa sljedećeg novembra; potez koji su UAE preduzeli kao odgovor na politiku Tel Aviva na Zapadnoj obali i kontinuirane napade na Gazu.

U Francuskoj su u junu 2025. godine organizatori Pariškog aeromitinga zatvorili četiri izraelska paviljona zbog kršenja zabrane izlaganja ofanzivnog oružja. Taj potez je razljutio Tel Aviv, ali su organizatori spustili crnu zavjesu kako bi sakrili paviljone od posjetilaca.

Teške posljedice po izraelsku odbrambenu industriju

Odbrambena industrija je oduvijek bila stub izraelske ekonomije i političkog utjecaja. Ali nedavni talas otkazivanja ugovora i sankcija ima dvije ključne posljedice. Sa ekonomske strane, to će rezultirati gubitkom milijardi dolara prihoda i dugoročnih ugovora, a sa strateške strane, oštetit će imidž oružja testiranog na terenu koje je bilo osnova izraelskog marketinga oružja.

Sada se velike izraelske kompanije poput Rafaela, Elbita i izraelske vazduhoplovne industrije suočavaju s dubokom krizom. S rastućim pritiscima na ljudska prava i političke pritiske, vjerovatno je da će Izrael ući u fazu erozije utjecaja, gdje će gubiti svoje ekonomske i vojne alate jedan za drugim.

Politička izolacija, pokretač ekonomske izolacije

"Odid Yaron", novinar hebrejskih novina "Haaretz" iz oblasti tehnologije i vojne industrije, kaže: Ekonomska izolacija Izraela nije odvojena od političkog konteksta; to dvoje je direktno povezano. Što je veća politička izolacija, to će se više širiti ekonomske sankcije.

Dodaje da su obrambene industrije, koje se smatraju srcem izraelske moći, danas izložene gubicima koji će oslabiti globalnu poziciju režima u kratkoročnom i srednjoročnom periodu.

Evropa, iznenađenje za Izrael

"Odi Etzion", ekonomski urednik hebrejske web stranice "Walla", o posljedicama otkazivanja španskih ugovora i isključenja Izraela sa izložbi kaže: Ovi uslovi predstavljaju stvarnu prijetnju budućnosti izraelske obrambene industrije. Rat u Gazi je čak utjecao na proces uvoza sirovina i dijelova potrebnih za proizvodnju oružja.

Prema njegovim riječima, iako je izraelska vlada obećala velika ulaganja u kompanije poput Rafaela i Elbita, trenutna situacija i pritisak globalnog javnog mnjenja ozbiljno ugrožavaju izraelska izvozna tržišta.

Etzion zaključuje: Slike Gaze praktično eliminiraju svaki pozitivan učinak izraelskog oružja na bojnom polju. Ovo je otvorilo put evropskim konkurentima da zamijene Izrael na globalnom tržištu.