Ukopani šehidi napada cionističkog režima na Bint Jbeil

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (ABNA), održana je dženaza i ukop šehida nedavnog napada cionističkog režima dronom na grad Bint Jbeil u južnom Libanu, u kojem je poginulo 5 osoba, uključujući 3 djece.

Cionistički režim je nedavno prekršio primirje u Libanu i ciljao motocikl i automobil koristeći dron.

Nakon ovog vala napada, libanski predsjednik Joseph Aoun, koji pokušava razoružati otpor, objavio je: "Izraelski napadi na južni Libanon predstavljaju grubo kršenje Rezolucije 1701, a šutnja zemalja (članica odbora) koje nadziru sporazum o prekidu vatre opasno je izbjegavanje odgovornosti koje potiče Izrael na agresiju, a mehanizam prekida vatre ne bi trebao biti pokriće za izraelske agresije." Aoun je naglasio: "Vrijeme je da se odmah zaustave očite agresije Izraela protiv suvereniteta Libana."

U tom smislu, predsjedavajući Predstavničkog doma Libana Nabih Berri također je naglasio da su agresije cionističkog režima protiv Libana agresije protiv ove zemlje, njenog suvereniteta, njene vojske i snaga UNIFIL-a. Smatrao je međunarodnu zajednicu i zemlje koje nadziru sporazum o prekidu vatre u Libanu, posebno Sjedinjene Američke Države, odgovornima za agresije cionističkog režima protiv Libana.

Od uspostavljanja primirja između režima i Libana, izraelska vojska je prekršila primirje hiljadama puta i ubila ili ranila stotine građana ove zemlje vojnom agresijom na južni Liban. U međuvremenu, odbor koji nadgleda sprovođenje primirja nije preduzeo nikakve praktične mjere da zaustavi ove napade.