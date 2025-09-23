Samo priznanje Palestine nije dovoljno, neophodne su i praktične mjere

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ajetullah Sayyed Sajid Ali Naqvi, šef Vijeća šiitske uleme Pakistana, izjavio je da će krv potlačenih palestinskih šehida dati rezultate i natjerati svjetsku savjest da reaguje.

Vođa Vijeća iz Pakistana izjavio je: Neke zemlje sada priznaju Palestinu kao državu, zemlje koje su prethodno igrale ulogu u stvaranju katastrofa u Gazi uspostavljanjem i jačanjem uzurpatorskog cionističkog režima Izraela i podržavajući ga, te su zalijevale ovo zlo drvo u srcu Bliskog istoka.

Dodao je da iako je ova akcija očigledno dobrodošla i početni rezultat žrtava potlačenih, svijet mora zapamtiti da je glavni uzrok i počinitelj ugnjetavanja i represije imperijalizam. Zemlje koje podržavaju glas Palestinaca trebaju povući svoja sredstva iz imperijalističkih banaka, povući svoje ambasadore i bojkotovati imperijalističke i izraelske proizvode.

Sajid Ali Naqvi dao je ove komentare kao odgovor na priznanje Palestine od strane zemalja poput Velike Britanije, Kanade i Australije, te rekao da je ova pobjeda rezultat kontinuirane borbe Palestinaca i položaja potlačenog naroda Gaze. Zemlje koje su podržavale izraelski uzurpatorski režim, a koje su jučer šutjele ili ga jačale, danas protestuju protiv ugnjetavanja ovog režima i priznaju Palestinu, što je očigledno pozitivan korak.

Naqvi je naglasio da se ove zemlje ne bi trebale samo izviniti za svoje prošle postupke, već i poduzeti praktične korake kako bi spriječile nastavak ugnjetavanja od strane uzurpatorskog režima. Također, zemlje koje dugo protestuju protiv genocida nad Palestincima trebaju povući svoj kapital iz imperijalističkih banaka i institucija, povući svoje ambasadore i bojkotirati proizvode cionističkog režima kako bi se genocid i uništavanje potlačenog naroda zaustavili.