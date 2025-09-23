Odustajanje od otpora jednako je poniženju i sramoti

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - Hojjatoleslam Sayyid Majid Mashaal, predsjedavajući Vijeća islamskih učenjaka Bahreina naglasio je da kao rezultat napuštanja otpora okupatoru i arogantnim nema ništa osim poniženja, sramote i ropstva, a normalizacija odnosa nije ništa drugo nego pokušaj legalizacije i institucionalizacije ove situacije u islamskim društvima.

Ističući da su ponos i arogancija kriminalnog izraelskog režima lažni i u opadanju, dodao je: Strpljenje, žrtva i upornost boraca za slobodu su trajna istina; i to nije samo logika religije, već i logika razuma, tradicija historije i volja naroda.

Predsjednik Bahreinskog vijeća islamskih učenjaka nastavio je izjavljujući da se put i metoda imama Huseina (a.s.) nastavljaju u slobodnom narodu ummeta, rekavši: Ebu Abdullah El-Husein (a.s.) nas je naučio da iako su žrtve velike, islamske i ljudske vrijednosti neće nestati. Kao što je imam rekao: "Nećemo prihvatiti poniženje, Bog, Poslanik i vjernici neće prihvatiti da preferiramo poslušnost vašem postfitru u odnosu na šehadet."