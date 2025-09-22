Načelnici IRGC-a i vojske obećavaju jedinstven i brz odgovor na najmanju agresiju protiv Irana

Načelnik iranske vojske, general-major Amir Hatami i načelnik IRGC-a, general-major Mohammad Pakpour, sastali su se i održali razgovore povodom Sedmice svete odbrane koja obilježava godišnjicu rata nametnutog Iranu 1980-ih.

General Hatami je izjavio da su od Islamske revolucije neprijatelji uporno zahtijevali od Irana da "odustane od svojih opravdanih zahtjeva", ali je naglasio kontinuirani otpor nacije kroz podnošenje teškoća i velikih žrtava.

"Neprijatelji moraju promijeniti svoj pogled na veliki narod Irana, sveti sistem Islamske Republike Iran i veliko vođstvo Islamske revolucije", primijetio je.

Istakao je ključni strateški savez između Armije i IRGC-a, opisujući njihovo jedinstvo kao "čvrsti stub nacionalne sigurnosti" i "gvozdeni štit" protiv zavjera.

Osvrćući se na Svetu odbranu i prošle sukobe, Hatami je izjavio da je Iran "osujetio veliku zavjeru Istoka i Zapada" zahvaljujući javnoj podršci.

Također je ukazao na nedavni "12-dnevni nametnuti rat" kao dokaz da Iran "neće praviti kompromise u pogledu naših nacionalnih interesa", obećavajući da će oružane snage "nastaviti put mučenika s autoritetom".

Obraćajući se neprijateljima iranske nacije, general Hatami je izjavio da će svaka daljnja pogrešna procjena donijeti "čvrst i žalosni odgovor".

General-major Pakpour je, sa svoje strane, izjavio da su događaji nedavne američko-izraelske agresije snažno podsjetili na nacionalno jedinstvo i revolucionarni duh viđen na početku iransko-iračkog rata, naglašavajući da je ista "uzorna kohezija" svjedočena tokom osmogodišnje Svete odbrane ponovo bila evidentna širom zemlje.

Šef IRGC-a također je istakao neusporedivu ulogu Vođe Islamske revolucije, ajetullaha Seyyeda Alija Hamneija, napominjući da je, uprkos ranom šehadetu visokih komandanata, njegova strateška mudrost u imenovanju nasljednika i vođenju operacija prisilila Izraelce i Amerikance da traže prekid vatre.

Dana 13. juna, Izrael je pokrenuo agresiju protiv Irana, započevši 12-dnevni rat koji je rezultirao s najmanje 1.064 iranskih žrtava, uključujući vojne komandante, nuklearne naučnike i civile.

Sjedinjene Američke Države su dodatno eskalirale sukob nezakonitim bombardiranjem tri mirna iranska nuklearna postrojenja.

Uspješnim operacijama odmazde, Iran je efektivno zaustavio teroristički napad do 24. juna.