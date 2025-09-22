Bahreinski demonstranti odali počast vođama Hezbollaha Nasrallahu i Safieddineu

Učesnici marša izašli su na ulice sjevernog sela Karrana u nedjelju navečer kako bi odali počast ubijenim vođama Hezbollaha. Učesnici su skandirali glasne slogane protiv okupacionog režima u Tel Avivu i njegovog glavnog saveznika, Sjedinjenih Američkih Država.

Također su držali slike Nasrallaha i Safieddina, te sliku najistaknutijeg šiitskog vjerskog autoriteta Bahreina, ajetullaha šejha Ise Kasima, kako maše bahreinskom zastavom. Vikali su: „Amerika je Veliki Šejtan.“

Demonstranti su osudili agresiju cionističkog režima na Pojas Gaze i njegove zločine protiv stanovnika opkoljene obalne regije.

Nasrallah je ubijen u izraelskom bombardiranju južnog Bejruta 27. septembra 2024. Koristeći 85 tona eksploziva, izraelski avioni su sravnili sa zemljom šest stambenih zgrada u Dahiji, nakon sedmične kampanje bombardiranja koja je pogodila mnoga područja od južnog Libana do Bejruta.

Safieddine je ubijen u izraelskom napadu 3. oktobra 2024. godine.

Hezbollah je odgodio dženazu za oba lidera zbog straha od izraelskih napada na ceremoniju.

Nasrallah i Safieddine su ukopani u libanskoj prijestolnici Bejrutu 23. februara.