Jemen u očima i srcima Sayyeda Hassana Nasrallaha na 11. godišnjicu pobjede jemenske revolucije

Prema Međunarodnoj novinskoj agenciji Ahlul Bayt (A.S.) - ABNA - revolucija od 21. septembra 2014. nije bila rezultat prolaznog incidenta u jemenskoj historiji, već prirodna reakcija na tadašnju vladu Mansoura Hadija, koja je Jemen pretvorila u arenu za strane intervencije i lišila jemenski narod slobodnog političkog odlučivanja.

Danas, na 11. godišnjicu pobjede svoje revolucije, Jemenci naglašavaju nastavak svog otpora u uslovima u kojima se nalaze pod okrutnom opsadom i ratom velikih razmjera sa cionističkim režimom.

Veći dio života jemenske revolucije proveden je u nametnutim ratovima i frontu podrške potlačenom narodu Gaze. 8 godina rata i agresije saudijsko-američke koalicije protiv Jemena i skoro dvije godine časnog fronta podrške narodu Gaze i dominacije najvažnijim moreuzom na svijetu u Crvenom moru dale su čast i ponos jemenskom narodu.

„Revolucija od 21. septembra u Jemenu je istinsko dostignuće u punom smislu te riječi za jemenski narod. Sve aktivnosti i stavovi koji su se odvijali u okviru Revolucije od 21. septembra bili su potpuno jemenski, bez ikakvog stranog uticaja ili miješanja. Revolucija od 21. septembra imat će izuzetno važne rezultate, a njeni efekti i posljedice ispunit će sve nade jemenskog naroda. 11 godina jemenski narod ne samo da je sačuvao dostignuća ove revolucije, već se suočavao i nastavlja se suočavati s izazovima, i uprkos veličini tih izazova, postigao je važna dostignuća. Neprijateljska struja protiv Revolucije od 21. septembra, predvođena Amerikancima i cionističkim režimom, smatra se najvećim gubitnicima, jer je izgubila direktnu kontrolu nad zemljom Jemen. „Sjedinjene Američke Države, sa svojim arogantnim ambicijama da potpuno kontrolišu Jemen i iskoriste njegovo bogatstvo, prva su žrtva revolucije od 21. septembra.“ Ove rečenice su dio govora Njegove Ekselencije Abdul-Malika Al-Huthija, vođe jemenske revolucije, koji je održan prošle godine na godišnjicu pobjede jemenske narodne revolucije.

Ovih dana, uoči godišnjice šehadeta vođe otpora, Sayyida Hassana Nasrallaha, i 11. godišnjice pobjede jemenske revolucije, možemo posmatrati ove iskrene, otporne i vjerne ljude iz Nasrallahove perspektive. On je uvijek hvalio narod i rukovodstvo Jemena tokom godina kada je jemenski front bio angažovan u saudijsko-američkoj agresorskoj koaliciji i isticao njihovu podršku.

Sayyid Hassan Nasrallah, generalni sekretar libanskog Hezbollaha, izrazio je zadovoljstvo velikim dostignućem koje su jemenski borci postigli u ovom ratu i poželio da "voli da postoji borac među jemenskim borcima koji se bori pod zastavom svog hrabrog vođe".

Sayyed Hassan Nasrallah znao je da je jemenski narod simbol i manifestacija otpora, da nisu samo lokalna i domaća grupa, već dio osovine otpora koja cilja hegemoniju SAD-a i cionističkog režima. Svaki put kada je Sayyed Hassan Nasrallah govorio o Jemenu, pokušavao je skrenuti pažnju na strategije neprijatelja Jemena. Rat protiv Jemena opisao je kao dio ciljanja otpora u Libanu i Palestini, te jemensko pitanje učinio odlučujućom i egzistencijalnom bitkom koja nije ograničena granicama ove zemlje.

U jednom od svojih govora 2016. godine, opisao je vojnu intervenciju u Jemenu kao "genocidni rat" i smatrao zločine koji se događaju u ovoj zemlji objektivnim i stvarnim utjelovljenjem ciljeva i strategije kolonijalnih sila koje pokušavaju uništiti nacionalni identitet Jemena. Sayyed Hassan Nasrallah održao je vrlo važan govor 2018. godine, na vrhuncu jemenskog rata, u kojem je Jemen smatrao "novim poljem otpora" suočenim s globalnom arogancijom i regionalnim cionizmom.

Kada su se pobjede jemenskog naroda počele materijalizirati na terenu, u svom govoru 2020. godine jemenskom narodu dao je dobre vijesti da će ljudi koji se odupiru i suočavaju se s izazovima i teškoćama definitivno biti pobjednici na terenu.

Nakon riječi Sayyida Abdul Malika Houthija, u kojima je najavio; „Spremni smo podijeliti naš hljeb s palestinskim narodom“, vođa libanskog otpora je prigušenim glasom rekao: „Sayyide, jesi li pod opsadom i imaš li uopće hljeba za podijeliti? I to dok mnogi Arapi i muslimani imaju stotine milijardi dolara u svojoj ličnoj imovini...”.

Nasrallah je reagirao i na brutalnost koalicije predvođene Saudijskom Arabijom koja je napadala vjenčanja u Jemenu pa je u jednom od svojih govora rekao: "Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom bori se čak i protiv radosti, vjenčanja i osmijeha Jemenaca u ovoj zemlji."

Jemenci se pripremaju za održavanje ceremonija u spomen na šehida Nasrallaha na 11. godišnjicu pobjede njihove revolucije. Jemenski narod, kao odgovor na njegove govore i podršku, uvijek je izražavao svoja osjećanja i zahvalnost vođi libanskog otpora u svojim demonstracijama i na društvenim mrežama, jer je on uvijek branio jemensku revoluciju riječima i djelima i podučavao jemenske borce iskustvima Hezbollaha u 33-dnevnom ratu.