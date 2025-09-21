Gaza se nalazi u nepodnošljivoj i destruktivnoj situaciji

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ajetullah Isa Qasem, istaknuti bahreinski učenjak, naglasio je da se Gaza nalazi u zagušljivoj i destruktivnoj situaciji i da se ta arapska i islamska nacija suočava sa stalnom i teškom borbom protiv cionističke, jevrejske i arogantne i barbarske američke pobune.

U poruci je napomenuo: Neke arapske i islamske vlade pridružuju se neprijateljima u ovom zločinu i pružaju im ogromne resurse, dok se suočavaju s pokretima otpora u vlastitim zemljama i žestoko su neprijateljski raspoložene prema islamu.

Ajetullah Qasem je na kraju naglasio: „Zaista, Bog je svemoguć nad svim stvarima i uništava tlačitelje.