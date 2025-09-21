„Nečuveni čin licemjerja“: Korisnici interneta reaguju na priznanje palestinske države usred genocida u Gazi

Louis Allday, pisac i historičar, oštro je kritikovao ovaj potez kao „izopačenu i ciničnu taktiku“ usmjerenu na održavanje i moguće jačanje postojećeg stanja stvari, uz istovremeno generiranje pozitivnog PR izvještavanja.

„Priznavanje Palestine istovremeno s učešćem u genocidu nad njenim narodom i zahtjevom ko može/ne može biti dio njene uprave gore je od simbolike, to je izopačena, cinična taktika održavanja, pa čak i jačanja statusa quo, a istovremeno dobijanje PR naslova“, rekao je.

Farah-Silvana Kanaan, spisateljica, urednica i dramaturginja, također je istakla da priznavanje države Palestine uz istovremeno finansiranje entiteta koji je nastoji iskorijeniti nije samo vrlo licemjerno, već i pokazuje jasnu posvećenost tom cilju.

„Priznavanje države Palestine uz nastavak finansiranja entiteta koji insistira na njenom potpunom brisanju s karte nije samo najgnusniji čin licemjerja; to ukazuje na jasnu posvećenost istom cilju. Lako je podržavati nešto što aktivno uništavate“, napisala je.

Ramy Abdul, osnivač i predsjednik Euro-mediteranskog monitora za ljudska prava, izjavio je da su ove zemlje „priznale državu Palestinu, a ostale su nijeme o genocidu nad cijelim narodom i uništavanju čitavih gradova.“

Također je istakao da ove zemlje nisu riješile pitanje Izraela koji drži 15.000 palestinskih talaca.

Politički analitičar Angelo Giuliano opisao je ovaj potez kao „klovnovsku predstavu“ usred istovremene podrške uništenju i genocidu nad Palestinom.

Također je naglasio da Palestina nikada neće postati održiva država zbog protivljenja Sjedinjenih Država, Izraela i kolektivnog Zapada, dodajući da bi mnoge zemlje mogle iskoristiti ovo priznanje da prikriju svoju saradnju u uništavanju Palestine.

„Prestanite aplaudirati ovim glupostima. Kakva klovnovska predstava – oni priznaju Palestinu, a istovremeno podržavaju uništavanje i genocid nad onim malo što je od nje ostalo. Gotovo je, nažalost. Palestina nikada neće biti održiva država. SAD i Izrael to nikada neće dozvoliti, a većina kolektivnog Zapada će nastaviti da osuđuje, a istovremeno će pružati punu podršku Izraelu“, rekao je Giuliano.

U nedjelju su Britanija, Kanada i Australija formalno priznale državu Palestinu, uprkos protivljenju Sjedinjenih Država, usred rastućeg pritiska javnosti da se okonča njihovo saučesništvo u izraelskom genocidu u Gazi.

Nekoliko evropskih zemalja će slijediti njihov primjer ove sedmice.

Ovaj potez dolazi 108 godina nakon što je Balfourova deklaracija podržala "uspostavu nacionalnog doma za jevrejski narod u Palestini", otvarajući put ilegalnom uspostavljanju Izraela 1948. godine.