Pakistan zvanično postao čuvar Časnih Harema

Prema novinskoj agenciji Ahlul Bayt (AS) - ABNA - ajetullah hafiz Syed Riaz Hussain Najafi, šef Šiitskog islamskog obrazovnog udruženja Pakistana, rekao je: Svemogući Bog je Pakistanu podario veliku pobjedu protiv Indije, a pobjeda iranskog otpora nad Izraelom je također znak veličine muslimana.
Nazvao je sporazum o odbrani između Saudijske Arabije i Pakistana pozitivnim i obećavajućim potezom, dodajući: Velika je čast za vojsku, naciju i vladu Pakistana što smo zvanično postali čuvari Dvije svete džamije.
Ajetullah Najafi je naglasio da je ovo stoljeće stoljeće muslimana i da su dostojanstvo i ponos Pakistana značajno porasli, ali je neophodno da Pakistan obrati pažnju na svoje unutrašnje probleme kako bi svaki građanin uživao pravo na obrazovanje i svakodnevni hljeb.
U vezi sa komandantom pakistanske vojske, izjavio je da ima pozitivno mišljenje o njemu i zamolio ga da smanji domaće troškove i obrati pažnju na ekonomske probleme siromašnih ljudi.
Ovaj istaknuti pakistanski učenjak je također podsjetio: Svaki od Božanskih poslanika poslan je za određenu regiju i vrijeme, ali Časni Poslanik Muhammed Mustafa (s.a.v.s.) poslan je za cijelo čovječanstvo, a Kur'an kaže: „A tebe smo poslali kao milost svjetovima.“
Najafi je dodao: Prilikom osvajanja Mekke, i Poslanik (s.a.v.s.) je oprostio svojim neprijateljima. Stoga je neophodno da ljubitelji Ehlul-Bejta (a.s.) poboljšaju svoj moral, napuste psovanje i proklinjanje te se ponašaju na način da ljudi vjeruju da su oni istinski sljedbenici Ehlul-Bejta (a.s.).
Pojasnio je: "Čak su i njegovi neprijatelji Poslanika (a.s.) smatrali historijskom figurom. Muslimani su dominirali svijetom sve dok su se sedamsto godina pridržavali Poslanikovih učenja, ali kada su odstupili od tih učenja, posustali su."
